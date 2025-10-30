Darko Rajaković dobro počeo na klupi Toronta, a onda se sve raspalo

Srpski NBA trener Darko Rajaković nema dobar početak sezone. Tj. počeo je pobjedom, a onda nanizao četiri poraza.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je sezona počela pobedom, sada je Darko Rajaković u ogromnom problemu. Njegov Toronto je upisao četvrti uzastopni poraz ove sezone, Hjuston ih je pobijedio 139:121.

Najefikasniji kod poraženog tima bio je Skoti Barns sa 31 poenom, dodao je Brendon Ingram 29, ali to nije bilo dovoljno da se zaustave Kevin Durent (31 poen), Džabari Smit (25) i Alpereng Šengun i Amen Tompson sa po 18. Dodao je i Stiven Adams 12 poena i isto toliko skokova.

Za razliku od Rajakovića, Nikoli Vučeviću ide odlično. On je sa Čikagom na svom terenu savladao Sakramento 126:113 i tako ostao neporažen. Imao je crnogorski centar dabl-dabl sa 13 poena i 14 skokova, a najefikasnijji su bili Matas Buzelis sa 27, Džoš Gidi sa 20 i Kevin Huerter sa 18 poena.

Kod Sakramenta bivši igrači Čikaga Zek Lavin i Demar Derouzan su bili najbolji. Lavin je dao 30, a Derouzan 19 poena, uz 18 poena i 11 skokova Domantasa Sabonisa.

Boston je savladao Klivlend 125:105, Detroit je bio bolji od Orlanda 135:116, a Memfis je savladao Finiks 114:113. Portland je bio bolji od Jute 136:134.

(MONDO)

BONUS VIDEO: