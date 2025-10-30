logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković dobro počeo na klupi Toronta, a onda se sve raspalo

Darko Rajaković dobro počeo na klupi Toronta, a onda se sve raspalo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski NBA trener Darko Rajaković nema dobar početak sezone. Tj. počeo je pobjedom, a onda nanizao četiri poraza.

darko rajakovic nize poraze u nba Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je sezona počela pobedom, sada je Darko Rajaković u ogromnom problemu. Njegov Toronto je upisao četvrti uzastopni poraz ove sezone, Hjuston ih je pobijedio 139:121.

Najefikasniji kod poraženog tima bio je Skoti Barns sa 31 poenom, dodao je Brendon Ingram 29, ali to nije bilo dovoljno da se zaustave Kevin Durent (31 poen), Džabari Smit (25) i Alpereng Šengun i Amen Tompson sa po 18. Dodao je i Stiven Adams 12 poena i isto toliko skokova.

Za razliku od Rajakovića, Nikoli Vučeviću ide odlično. On je sa Čikagom na svom terenu savladao Sakramento 126:113 i tako ostao neporažen. Imao je crnogorski centar dabl-dabl sa 13 poena i 14 skokova, a najefikasnijji su bili Matas Buzelis sa 27, Džoš Gidi sa 20 i Kevin Huerter sa 18 poena.

Kod Sakramenta bivši igrači Čikaga Zek Lavin i Demar Derouzan su bili najbolji. Lavin je dao 30, a Derouzan 19 poena, uz 18 poena i 11 skokova Domantasa Sabonisa.

Boston je savladao Klivlend 125:105, Detroit je bio bolji od Orlanda 135:116, a Memfis je savladao Finiks 114:113. Portland je bio bolji od Jute 136:134. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:35
Crvena zvezda predstavila NBA pojačanje tokom meča sa Asvelom
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga Toronto Reptors

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC