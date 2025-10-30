"Seljački Kobi" može bez Luke i Lebrona: Sam je donio desetkovanim Lejkersima pobjedu

Ostin Rivs je obezbijedio pobjedu Los Anđeles Lejkersima nad Minesotom, čak i bez pomoći Luke Dončića i Lebrona Džejmsa.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi su uspjeli da pobijede bez Lebrona i Luke! Najstariji igrač lige, koji se trenutno pominje u vezi sa kladioničarskim skanadalom u NBA, povrijeđen je i neće ga biti još nekoliko nedjelja, a i Dončić je propustio meč sa Minesotom.

Ipak, Lejkersi su uspjeli da pobijede 116:115 i to najviše zahvaljujuči nevjerovatnom Ostinu Rivsu. "Seljački Kobi", kako ga zovu Amerkanci, u sjajnoj je formi od početka sezone, a sada je imao 28 poena, 16 asistencija i skok. Osim njega, Džejk Laravija je upisao 27 poena, a Deandre Ejton i Rui Hačimura po 17. Probudio se i Dalton Kneht sa 15.

Sa druge strane nije bilo Entonija Edvardsa i bez njega je ovo potpuno drugačiji tim. Povukao je Džulijus Rendl sa 33 poena, šest asistencija i pet skokova, Džejden Mekdenijels je imao 30 poena i sedam skokova, ali je upisan poraz.

Neće Lejkersi ni na narednom meči sa Memfisom, a vjerovatno ni protiv Majami Hita i Portlanda, imati svoja dva najbolja i najskuplja igrača. Dončić ima problem sa povredom lijeve noge, pa će morati ovako desetkovani da uđu u seriju utakmica igrači iz trofejnog NBA tima.