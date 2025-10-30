logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Seljački Kobi" može bez Luke i Lebrona: Sam je donio desetkovanim Lejkersima pobjedu

"Seljački Kobi" može bez Luke i Lebrona: Sam je donio desetkovanim Lejkersima pobjedu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ostin Rivs je obezbijedio pobjedu Los Anđeles Lejkersima nad Minesotom, čak i bez pomoći Luke Dončića i Lebrona Džejmsa.

Ostin Rivs vodio LA Lejkerse do pobjede protiv Minesote Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi su uspjeli da pobijede bez Lebrona i Luke! Najstariji igrač lige, koji se trenutno pominje u vezi sa kladioničarskim skanadalom u NBA, povrijeđen je i neće ga biti još nekoliko nedjelja, a i Dončić je propustio meč sa Minesotom. 

Ipak, Lejkersi su uspjeli da pobijede 116:115 i to najviše zahvaljujuči nevjerovatnom Ostinu Rivsu. "Seljački Kobi", kako ga zovu Amerkanci, u sjajnoj je formi od početka sezone, a sada je imao 28 poena, 16 asistencija i skok. Osim njega, Džejk Laravija je upisao 27 poena, a Deandre Ejton i Rui Hačimura po 17. Probudio se i Dalton Kneht sa 15. 

Sa druge strane nije bilo Entonija Edvardsa i bez njega je ovo potpuno drugačiji tim. Povukao je Džulijus Rendl sa 33 poena, šest asistencija i pet skokova, Džejden Mekdenijels je imao 30 poena i sedam skokova, ali je upisan poraz.

Neće Lejkersi ni na narednom meči sa Memfisom, a vjerovatno ni protiv Majami Hita i Portlanda, imati svoja dva najbolja i najskuplja igrača. Dončić ima problem sa povredom lijeve noge, pa će morati ovako desetkovani da uđu u seriju utakmica igrači iz trofejnog NBA tima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

LA Lejkers Minesota NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC