Dončić briljira, ali Lejkersi ne znaju za pobjedu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić progovorio je o formi Lejkersa u prvim mečevima pred ligaški dio sezone, jasno je da nisu na željenom nivou, ali Slovenac zna kako će njihova igra postati bolja.

Luka Dončić o lošoj formi La Lejkersa pred start NBA lige Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić je na nedavno održanom Evropskom prvenstvu bio dio idealne petorke, a kako i ne bi kad je bio igrač sa najvećim prosjekom poena po meču čitavog turnira (34,7). Slovenac je odigrao tek sve pripremne utakmice, na obe zabilježio veliki broj poena, ali nijedan od tih mečeva nije bio dovoljan za pobjedu Lejkersa. Postavlja se pitanje - zašto?

Luka Dončić izgleda sjajno, igra sjajno, bilježi statistiku vrijednu pomena, ali Lejkersi ne znaju za pobjedu. Mada ligaški dio sezone još nije počeo, navijači su ipak priželjkivali nekoliko trijumfa svoje ekipe, koja je u šest mečeva zabilježila svega jednu pobjedu. Od Lejkersa je bio bolji Finiks (103:81), Golden Stejt (111:103), ponovo Finiks (113:104), potom Dalas (121:94) i na kraju Sakramento u jedinom neizvesnom susretu (117:116). Lejkersi su pobijedili samo Golden Stejt, u trećem pripremnom meču i to 126:116.

"Jasno je da je trening drugačiji. Mislim da smo na treningu fizički spremniji. Kao što sam rekao, moramo da radimo na našoj fizičkoj formi", rekao je Luka na konferenciji za novinare poslije utakmice i novog poraza Lejkersa.

Veliki problem za lejkerse predstavlja i povreda Lebrona Džjemsa koji još nije spreman da se vrati na teren. "Ponekad ćemo imati malu grupu, ponekad ćemo imati veću grupu. Ima nekih stvari koje treba srediti - očigledno, mislim da je to fizička spremnost", zaključio je Dončić.

Lejkersi su završili pripremni deo sezone, prvi meč u ligaškom delu Lejkersi će igrati protiv Golden Stejta, a taj susret je na programu 22. oktobra u četiri sata ujutru u Los Anđelesu. Ostaje vidjeti da li će prednost domaćeg terena pomoći ekipi Džej-Džej redika da trijumfom započne sezone "Jezeraša".

Luka Dončić LA Lejkers košarka

