"Možda je Jokić najbolji, ali sa njim ne može": Majkl Porter Džunior "promijenio ploču"

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Majkl Porter Džunior uporedio je Srbina sa legendarnim Šekilom O'Nilom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa, a sada član Brukin Netsa Majkl Porter Džunior kaže da bi Šekil O'Nil pobijedio Nikolu Jokića u igri 1 na 1. Srpski as je po mnogima najbolji centar svih vremena u NBA ligi kada se uzme u obzir njegov jedinstven stil košarke. Da li bi nadjačao legendarnog Šeka u reketu, Jokićev doskorašnji saigrač sumnja.

"Šek će pobijediti. Zakucavaće loptu svaki put. Nikola, iako može da šutira trojke i tako to, na kraju će promašiti, a onda će Šek vratiti loptu i ponovo zakucati. U igri jedan na jedan, Šek pobjeđuje", kaže Porter Džunior.

Ipak, vjeruje da bi u igri pet na pet priča vjerovatno bila drugačija. Jokićevim vještinama i plejmejkerskim sposobnostima malo ko može da parira.

"U igri pet na pet, mislim da je Jokić najbolji centar svih vremena", rekao je igrač Bruklina.

Jokić je za njega GOAT

Nedavno je tokom gostovanja u podkastu "Plaqueboymaxsu" upitan ko je po njegovom mišljenju GOAT, nije se mnogo dvoumio i imao je jasne razloge za svoj izbor.

"Ja bih rekao Nikola Jokić. Razlog zašto to kažem je taj što je mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača pet godina zaredom. Možete li da navedete još jednog igrača koji je mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača pet godina?", upitao je novi igrač Bruklina.

