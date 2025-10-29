logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možda je Jokić najbolji, ali sa njim ne može": Majkl Porter Džunior "promijenio ploču"

"Možda je Jokić najbolji, ali sa njim ne može": Majkl Porter Džunior "promijenio ploču"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Majkl Porter Džunior uporedio je Srbina sa legendarnim Šekilom O'Nilom.

Majkl Porter Džunior uporedio Nikolu Jokića sa Šekilom O'Nilom Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa, a sada član Brukin Netsa Majkl Porter Džunior kaže da bi Šekil O'Nil pobijedio Nikolu Jokića u igri 1 na 1. Srpski as je po mnogima najbolji centar svih vremena u NBA ligi kada se uzme u obzir njegov jedinstven stil košarke. Da li bi nadjačao legendarnog Šeka u reketu, Jokićev doskorašnji saigrač sumnja.

"Šek će pobijediti. Zakucavaće loptu svaki put. Nikola, iako može da šutira trojke i tako to, na kraju će promašiti, a onda će Šek vratiti loptu i ponovo zakucati. U igri jedan na jedan, Šek pobjeđuje", kaže Porter Džunior.

Ipak, vjeruje da bi u igri pet na pet priča vjerovatno bila drugačija. Jokićevim vještinama i plejmejkerskim sposobnostima malo ko može da parira. 

"U igri pet na pet, mislim da je Jokić najbolji centar svih vremena", rekao je igrač Bruklina.

Jokić je za njega GOAT

Nedavno je tokom gostovanja u podkastu "Plaqueboymaxsu" upitan ko je po njegovom mišljenju GOAT, nije se mnogo dvoumio i imao je jasne razloge za svoj izbor.

"Ja bih rekao Nikola Jokić. Razlog zašto to kažem je taj što je mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača pet godina zaredom. Možete li da navedete još jednog igrača koji je mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača pet godina?", upitao je novi igrač Bruklina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Majkl Porter košarka Nikola Jokić NBA liga Šekil O'Nil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC