"Izabrao bih te tri stvari": Jokić napravio savršen teren, NBA liga odmah objavila snimak

Nikola Jokić dobio je pitanje da napravi savršen košarkaški teren po svojoj mjeri i ovako je to uradio. NBA liga je objavila snimak tog parketa.

Nikola Jokić dominira na startu nove sezone, na tri utakmice upisao je tri tripl-dabl učinka, a Denver je dva puta slavio. Sve šta ima da kaže srpski centar govori na parketu, a van terena je dobio i jedno zanimljivo pitanje. Snimak toga je objavila NBA liga.

Najbolji košarkaš na planeti upitan je kako bi izgledao savršen košarkaški teren da može sam da bira sve detalje. Nije bilo previše iznenađenja, pošto je odmah izabrao detalje koji su vezani za konje. Posebno za svog omiljenog konja "Dream catchera".

"Stavio bih broj 15 na centar, možda osmijeh od 'Džokera'. Možda konjske potkovice i 'Dream catcher'. Eto te neke tri stvari. Nadam se da će ovako nešto da naprave", nasmijjao se Jokić.

Jokić konačno dobio pravi tim

Nikola Jokić konačno je dobio ono što je tražio - dugu klupu i igrače koji mogu da pomognu Denveru odmah. Da pomognu i njemu da ima duži odmor na klupi, da ne mora hitno da se vraća i da "vadi kestenje iz vatre". To su već pokazali Jonas Valančijunas, Kem Džonson, Tim Hardavej i Brus Braun.

"Ljetos su napravljene promjene. Pitali su me da li možemo da pobijedimo sa tim timom, rekao sam da ne možemo. Promijenili smo neke stvari, vidjeli smo kako će to da izgleda. Želja za pobjedom je uvijek ista. Svaki meč igram isto, nema tu neke dodatne motivacije", poručio je Jokić.

