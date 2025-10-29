logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izabrao bih te tri stvari": Jokić napravio savršen teren, NBA liga odmah objavila snimak

"Izabrao bih te tri stvari": Jokić napravio savršen teren, NBA liga odmah objavila snimak

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić dobio je pitanje da napravi savršen košarkaški teren po svojoj mjeri i ovako je to uradio. NBA liga je objavila snimak tog parketa.

Jokić napravio savršen teren Izvor: Printscreen/X/NBA

Nikola Jokić dominira na startu nove sezone, na tri utakmice upisao je tri tripl-dabl učinka, a Denver je dva puta slavio. Sve šta ima da kaže srpski centar govori na parketu, a van terena je dobio i jedno zanimljivo pitanje. Snimak toga je objavila NBA liga.

Najbolji košarkaš na planeti upitan je kako bi izgledao savršen košarkaški teren da može sam da bira sve detalje. Nije bilo previše iznenađenja, pošto je odmah izabrao detalje koji su vezani za konje. Posebno za svog omiljenog konja "Dream catchera".

"Stavio bih broj 15 na centar, možda osmijeh od 'Džokera'. Možda konjske potkovice i 'Dream catcher'. Eto te neke tri stvari. Nadam se da će ovako nešto da naprave", nasmijjao se Jokić.

Jokić konačno dobio pravi tim

Nikola Jokić konačno je dobio ono što je tražio - dugu klupu i igrače koji mogu da pomognu Denveru odmah. Da pomognu i njemu da ima duži odmor na klupi, da ne mora hitno da se vraća i da "vadi kestenje iz vatre". To su već pokazali Jonas Valančijunas, Kem Džonson, Tim Hardavej i Brus Braun.

"Ljetos su napravljene promjene. Pitali su me da li možemo da pobijedimo sa tim timom, rekao sam da ne možemo. Promijenili smo neke stvari, vidjeli smo kako će to da izgleda. Želja za pobjedom je uvijek ista. Svaki meč igram isto, nema tu neke dodatne motivacije", poručio je Jokić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC