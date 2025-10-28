Jokić prije 10 godina počeo da piše istoriju: Pokazali mu fotku iz prve sezone, nije mogao da sakrije emocije

Nikola Jokić prije 10 godina pojavio se na najvećoj košarkaškoj sceni. Šta se od tada promijenilo?

Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige, pošto je u meču protiv Minesota Timbervulvsa zabilježio novi tripl-dabl. Tako je postao treći igrač ikada koji je na tri utakmice na startu sezone upisao tri tribl-dabla. Prije njega, to je pošlo za rukom legendama Oskaru Robertsonu i Raselu Vesbruku.

Jokić je prije 10 godina odigrao svoj prvi meč u dresu Denver Nagetsa, a koliko se promijenio od tada? Njegovi saigrači kažu da nije previše, dok sam Nikola tvrdi da je razlika jedino u bradi i nekoliko kilograma viška. Iako se našalio u svom stilu, nije mogao da sakrije osmeh.

"Uvijek je imao taj šmek", rekao je Gordon, dok su Valančijunas i Braun bili oduševljeni njegovom fotografijom sa starta karijere.

"The swag was always in him."



Joker & his@nuggetsteammates react to his rookie photo from 2015



Denver is back in action TONIGHT vs. Minnesota at 9:30pm/et on Peacock!pic.twitter.com/0z4pOHWsQ7 — NBA (@NBA)October 27, 2025

Jokićeva statistika u prvoj sezoni

U svojoj debitantskoj sezoni 2015/16, Nikola Jokić je prosječno bilježio 10 poena, 7 skokova i 2,4 asistencije u odigranih 80 utakmica. Izabran je u prvi tim rukija i završio je na trećem mjestu u glasanju za novajliju godine. Procenat šuta iz igre je bio visokih 51,2% i 81,1% slobodnih bacanja.