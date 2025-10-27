Šekil O'Nil izgleda nije upoznat o mnogim promjena u Denveru, tako da mu se zbog toga smijao i Čarls Barkli.

Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen

Slavni košarkaši Šekil O'Nil i Čarls Barkli važe već godinama za omiljene NBA analitičare, ali malo "načitaniji" navijači im zamjeraju da su neozbiljni i da malo toga prate o današnjoj košarci. Tako se često može čuti da Šek i Čak pričaju napamet i da ne znaju igrače i trenere, sem onih najpoznatijih, a sada je jedan od njih "uhvaćen" na djelu.

Uoči početka sezone analizirana je kadrovska situacija u Denveru u kome je promijenjen veliki broj igrača. Na ekranu se pojavio spisak pojačanja i odlazaka, a tu se Šekil O'Nil obrukao jer nije znao ko je trener Denvera.

Vidi opis "Pa ti ne znaš ništa, čovječe": Barkli se smijao Šeku u lice, promašio sve o Jokićevom timu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nabrajajući kvalitete Brusa Brauna i Tima Hardaveja Džuniora, dotakao se i Adelmana koji je bio greškom tu dopisan.

O'Nil: "Iskreno, nisam upoznat sa kvalitetima Dejvida Adelmana…

Barkli: "To je trener Šek..."

O'Nil: "Šta?"

O'Nil: ""Polako, da vam kažem nešto, ima 27 timova i neću zapamtiti 27 trenera. Ne, 32 tima ima. Nisam znao da je trener. Znam za Rika Adelmana... Čekajte, navedite mi sad sve pomoćne trenere u Orlandu. Baš me briga što su to pomoćni treneri, nabrojte ih sve. Nisam znao tog tipa. Denver nije moj tim, ne znam ih".

O'Nil: "Radujem se šta će Stiv Adelman da uradi... Čekaj, ne, Dejvid - to mu je ime? Izvini, volim te brate".

Pogledajte i kako je izgledala ta njihova rasprava u emisiji koja je postala viralna za kratko vrijeme, a ne znamo šta o svemu ovome misli trener Dejvid Adelman kome su na neki način narušili autoritet.

Šekil O'Nil i Čarls Barkli Izvor: YouTube/Chaz NBA

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!