logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pa ti ne znaš ništa, čovječe": Barkli se smijao Šeku u lice, promašio sve o Jokićevom timu

"Pa ti ne znaš ništa, čovječe": Barkli se smijao Šeku u lice, promašio sve o Jokićevom timu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Šekil O'Nil izgleda nije upoznat o mnogim promjena u Denveru, tako da mu se zbog toga smijao i Čarls Barkli.

Šekil O'Nil ne zna ko je trener Denvera Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen

Slavni košarkaši Šekil O'Nil i Čarls Barkli važe već godinama za omiljene NBA analitičare, ali malo "načitaniji" navijači im zamjeraju da su neozbiljni i da malo toga prate o današnjoj košarci. Tako se često može čuti da Šek i Čak pričaju napamet i da ne znaju igrače i trenere, sem onih najpoznatijih, a sada je jedan od njih "uhvaćen" na djelu.

Uoči početka sezone analizirana je kadrovska situacija u Denveru u kome je promijenjen veliki broj igrača. Na ekranu se pojavio spisak pojačanja i odlazaka, a tu se Šekil O'Nil obrukao jer nije znao ko je trener Denvera.

Nabrajajući kvalitete Brusa Brauna i Tima Hardaveja Džuniora, dotakao se i Adelmana koji je bio greškom tu dopisan.

  • O'Nil: "Iskreno, nisam upoznat sa kvalitetima Dejvida Adelmana…
  • Barkli: "To je trener Šek..."
  • O'Nil: "Šta?"
  • O'Nil: ""Polako, da vam kažem nešto, ima 27 timova i neću zapamtiti 27 trenera. Ne, 32 tima ima. Nisam znao da je trener. Znam za Rika Adelmana... Čekajte, navedite mi sad sve pomoćne trenere u Orlandu. Baš me briga što su to pomoćni treneri, nabrojte ih sve. Nisam znao tog tipa. Denver nije moj tim, ne znam ih".
  • O'Nil: "Radujem se šta će Stiv Adelman da uradi... Čekaj, ne, Dejvid - to mu je ime? Izvini, volim te brate".

Pogledajte i kako je izgledala ta njihova rasprava u emisiji koja je postala viralna za kratko vrijeme, a ne znamo šta o svemu ovome misli trener Dejvid Adelman kome su na neki način narušili autoritet.

Šekil O'Nil i Čarls Barkli
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šekil O'Nil košarka Denver NBA liga Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC