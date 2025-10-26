Bivši Jokićev trener priznao veliku grešku, na Nikolinu štetu: "Pohlepan sam, trebalo je drugačije"

Majkl Meloun javno progovorio o Nikoli Jokiću i u programu uživo priznao da je Denver napravio grešku.

Bivši trener Denvera Majkl Meloun, koji je vodio Nagetse do titule 2023, dočekao je početak sezone bez posla na klupi, jer je sada TV analitičar ESPN-a. Iako je nakon otkaza u Denveru minulog proleća slao ka bivšem timu "strelice" koje nekad nisu bile dobronamjerne, u međuvremenu je spustio loptu.

U gledanoj emisiji, poznati novinar Erni Džonson pitao ga je da priča javnosti o Nikoli Jokiću i govorio je veoma pohvalno, kako najbolji igrač i zaslužuje.

"Moram da priznam da me je uvijek oduševljala jedna stvar u vezi sa njim. Možete da prođete kroz njegove brojeve, statitistku, najbolju sezonu u karijeri koju je imao prošle godine, 30 poena, 13 skokova, 10 asistencija... Ali to su brojevi, ono čemu sam se uvijek divio je njegova konstantnost. Taj momak nastavlja da radi ono u čemu je sjajan i radi to svake noći. Momci koji su u tvom šouu znaju da nije lako biti sjajan. Nikola to radi, ne posustaje, uspijeva da njegov tim bude bolji sa njim svake večeri i uvijek traži novu motivaciju kada nije zadovoljan", kazao je Meloun.

"Nikolini otisci su svuda po klubu"

Odao je priznanje Denveru na angažovanosti ovog ljeta i na dovođenju igrača poput krila Kameruna Džonsona (29) iz Bruklina, beka Tima Hardeveja Džuniora (33) iz Detroita, centra Jonasa Valančunasa (33) iz Vašingtona...

"Menadžment je uradio sjajan posao, doveli su važne igrače na klupu i imaju sve 'alate' da izuzetno namuče Oklahomu, kao i prošle godine, u nadi da će dovesti još jednu titulu u Denver. Nikola ima 'otiske' svuda po franšizi i osjećam se veoma srećnim jer sam mogao 10 godina da ga treniram, da učim od njega i da upoznam njega i njegovu porodicu, prema kojima imam veliko poštovanje."

Čarls Barkli je na tom mjestu "uskočio" i rekao da je jedna od osnovnih kritika prema Denveru bila da "klupa za rezerve" nije dovoljno dobra.

"Imate najboljeg igrača na svijetu, ali ostaje žal što nije urađeno više po tom pitanju", rekao je on.

"Kao treneri, uvijek želimo više. Treneri nikad nisu zadovoljni, tražiće bolji šut, bolju odbranu, više igrače... Ali slažem se sa tom konstatacijom, Čarlse. Te 2023. godine smo pobijedili Majami, osvojili titulu, a ja sam 'pohlepan' i pristupam svemu sa idejom da uradimo što više da bismo bili još jači. Tada smo odlučili kao organizacija da pokušamo da razvijamo mlade igrače. I veoma je teško imati očekivanja da osvojite titulu i da istovremeno pokušavate da razvijate mlade igrače istovremeno. Sada imate osnov ekipe, Džamala Maraja, Kristijana Brauna, Erona Gordona koji je bio sjajan prošle godine i Nikolu Jokića. I da, kada pogledam za sobom od 2020. godine mogli smo više da uradimo na tom polju", priznao je Meloun, a Vlatko Čančar se ne bi saglasio sa tom tvrdnjom.

"Ne sviđa mi se današnja košarka, nismo tako igrali"

Takođe, iskreno je rekao da mu se ne sviđa način na koji se sada igra košarka i da je pokušao da radi stvari drugačije sa Denverom.

"Liga se uvijek mijenja. Mnogo ljudi koji su dugo fanovi ove lige ne vole način na koji se sada košarka igra. Timovi šutiraju 40 ili 50 trojki za veče, 'vrti' se pikenrol, igra se izolacija 'jedan na jedan'. Košarkaški 'čistunci' se nadaju da će se košarka vratiti timskoj igri. Mislim da smo mi u Denveru 10 godina igrali igru koja je pravi primjer toga - timska košarka, momci koji igraju jedni za druge... Zbog toga je bilo zabavno gledati nas."

Šta mu nedostaje iz trenerskog posla?

"Isto me pita i ćerka. Kao takmičar, volim da nešto pripremam, da organizujem, ali mislim da mi najviše nedostaje nešto veće od sebe - to da budem dio svlačionice, druženja u ekipi i radujem se povratku. Košarka mi je u krvi, nisam odustao od toga i jedva čekam da se vratim".

