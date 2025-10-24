logo
Nikola Jokić zakucao, ali jedva: Ovo se ne viđa često u NBA ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić i zakucavanjem obilježio meč na početku NBA sezone.

Nikola Jokić zakucao protiv Golden Stejta Izvor: X/NBA_Philippines/printscreen

Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak u porazu od Golden Stejta na početku nove NBA sezone, a može se reći i da je bio tragičar svog tima jer je pod faulom promašio za pobjedu, a zatim blijedo odigrao produžetak. Davno prije toga, Jokić je meč Golden Stejta i Denvera obilježio zakucavanjem.

Ne dešava se često da najbolji igrač Denver Nagetsa zakuca tokom meča u najjačoj ligi na svijetu, a i ovog puta to je uradio samo zato što je "morao". Nakon dobro istrčane kontre svog tima i kombinacije Džamala Mareja i Kema Džonsona, Jokić je ostao sam u reketu Voriorsa, pa je kucanje bilo jedina opcija.

Jokić je "stidljivo" zakucao, praktično je samo položio loptu u koš i odmah se fokusirao na narednu akciju. Rijetko koji NBA igrač bi se ovako ponio, većina bi neko vrijeme provela okačena o obruč i tako sebe motivisala za nastavak meča.

Pogledajte "zakucavanje" Nikole Jokića:

Srpski košarkaš je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, ali... Nikola Jokić nije donio pobjedu Denveru u posljednjim sekundama četvrte dionice, a zatim je možda bio i fauliran na ofanzivnom skoku. Tokom produžetka je potpuno izgubio ritam, a na drugoj strani terena blistao je Stef Kari.

Tagovi

Nikola Jokić Denver Golden Stejt NBA liga

