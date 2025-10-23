logo
"Embid je bolji od Jokića, pod jednim uslovom": Bivši NBA košarkaš izazvao buru izjavom o Srbinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nikola Jokić i Džoel Embid tokom svake sezone su veliki rivali i mada je Srbin toliko puta pokazao da je najdominantniji igrač NBA lige i dalje postoji oni koji vjeruju da je Amerikanac bolji igrač

Džoel Embid je bolji od Nikole Jokića ako se ne povređuje Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je dosad tri puta bio MVP najjače lige na svijetu i mada je proteklih pet godina bio među favoritima nije svaki put uspio da se okiti laskavim priznanjem. Prema mišljenju Džefa Tiga možda najbolji košarkaš planete ne bi uspio toliko godina da blista da Džoel Embid nije prolazio kroz brojne povrede...

Diskutujući o najboljim centrima NBA lige Tig je bio izričit - Nikola Jokić ne bi bio najbolji da se Embid nije toliko povređivao. "Džoel Embiid je zaista bolji od (Nikole Jokića) ako se ne povređuje. Ako Embiid nije povrijeđen, on je najbolji igrač u NBA. Niko ga ne može zaustaviti", rekao je u podkastu "Klub 520".

I možda Embid statistički jeste jedan od najboljih stranaca u istoriji NBA lige, ali činjenice govore da svakako nije bolji od Nikole Jokića. Jokić je u sezoni za nama bilježio 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije po susretu, pa ako ni po čemu drugom onda makar po razigravanju ekipe možemo da primijetimo da je Srbin dominantniji.

Takođe, u 2023. Jokić je ponovo flertovao sa tripl-dablom na kraju sezone kad je bilježio 24,4 poena, 11,8 skokova i 9,9 asistencija, dok je vodio Denver ka prvoj tituli u NBA istoriji, ali je najjače takmičenje riješilo da MVP priznanje ode u ruke Embida. Košarkaš sa pasošima Kameruna, Francuske i SAD tada je ubacivao 33,1 poena i hvatao 10,2 lopti, dok je dijelio 4,2 asistencije. Dakle, nešto bolje brojke samo u košgeterskom učinku je imao Embid i to je bilo dovoljno za drugu MVP titulu, iako su mnogi tada vjerovali da je ona trebalo da ode u ruke Srbina.

Embid je propustio veliki dio prošlogodišnje sezone, posljednji meč odigrao je 23. februara, pa se na teren vratio u jednom predsezonskom meču. Protiv Minesote je postigao 14 poena za 19 minuta, sada u prvom ligaškom susretu protiv Bostona Džoel je ušao na teren i za 20 minuta ubacio svega četiri poena, pošto to nije bilo njegovo šutersko veče. Iz igre je šutirao svega 11 posto.

Naredni meč Filadelfija igra protiv Šarlota u nedjelju od 1.30 poslije ponoći. Kad je Denver u pitanju, Nikola Jokić izlazi na teren u nići između četvrta i petka od četiri sata poslije ponoći protiv Golden Stejta.

Tagovi

Džoel Embid Nikola Jokić NBA liga

