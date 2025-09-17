logo
Šta se desilo sa Džoelom Embidom? Ukrao Jokiću jednu titulu, a sad izgleda nikad spremnije

0

Kamerunac Džoel Embid spreman za dominaciju u NBA ligi, da li može ponovo da zaigra na MVP nivou?

Džoel Embid spreman za novu sezonu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jedan od najvećih rivala Nikole Jokića, Džoel Embid izgleda spremnije nego ikada pred novu sezonu u NBA. Kamerunac sa američkim pasošem je ljeto iskoristio na pravi način, a snimci sa treninga Filadelfije kažu da je poput zvijezde Lejkersa Luke Dončića izgubio znatan broj kilograma. MVP iz sezone 2022/2023 je u posljednje vrijeme imao velikih problema sa povredama, ali izgleda da je to prošlost.

Tokom posljednje dvije sezone, igrao je samo 58 utakmica, čak se spekulisalo da bi hronična povreda koljena prerano mogla da mu okonča karijeru, ali stižu dobre vijesti za navijače Filadelfije. Optimizam je porastao poslije najnovijih snimaka sa priprema.

Uprkos povredama, Embid je prošle sezone prosječno bilježio 23,8 poena, 8,2 skoka i 4,5 asistencija po utakmici, prije nego što je morao da napravi pauzu. Koliko mogu Siksersi u narednoj sezoni?

Luka Dončić kandidat za MVP-a

Slovenački košarkaš Luka Dončić je odigrao nestvaran turnir na Eurobasketu gdje je njegov tim zaustavljen u četvrtfinalu od Njemačke.  Partije asa Lejkersa su ovog puta nagrađene samo počasnom nagradom člana idealne petorke, dok će za titulu MVP-a morati da pričeka, makar do kraja naredne sezone. Mnogi smatraju da će "novi Luka" konačno napraviti iskorak u NBA i zaslužiti titulu najkorisnijeg igrača lige, ali na tom putu će mu biti potrebna podrška saigrača.

NBA liga već pobrojala favorite, tu je Jokić

Ono što je zanimljivo je da američki igrač nije osvojio MVP još od 2018. godine, a posljednji je završio u rukama Kanađanina Šeja Gildžusa-Aleksandera koji je u neizvjesnoj trci pobijedio Nikolu Jokića. Pored njih dvojice, u narednoj sezoni košarkaški stručnjaci vide Viktora Vembanjamu, Luku Dončića i Janisa Adetokunba, tako da se nastavlja trend da igrači vam tla Amerike osvajaju najprestižnije individualno priznanje.

