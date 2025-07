"Hvala ti Embide što si postao Amer": Selektor Francuske ga ponizio zbog "izdaje"

Selektor Francuske Vensan Kole kaže da Džoel Embid nije ni bio potreban njegovoj reprezentaciji koju je "ispalio" u posljednji čas.

Džoel Embid je rođen u Kamerunu i mislilo se da će patriotski predstavljati ovu afričku reprezentaciju koja se nikada nije isticala u košarci. Potom se "obećao" Francuskoj i delovalo je da će biti njen predvodnik na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, da bi ipak u posljednji čas Džoel Embid postao Amerikanac.

Osvojio je na kraju sa drim-timom zlatnu medalju na Olimpijskim igrama dok mu je čitav Pariz zviždao, a sada se saznalo da za njegovu "naturalizaciju" u reprezentaciji Francuske prvi nije bio selektor Vensan Kole. Govoreći na "B8 samitu" u Vilnjusu prošle sedmice, Kole je ispričao da nije mogao ništa da uradi po tom pitanju jer je zahtjev dolazio od njihove vlade, ipak su Igre održane u Parizu, pa da mu je na kraju laknulo kada ih je Embid "izdao".

"Bio sam srećan kada Džoel Embid nije došao prošle godine u reprezentaciju Francuske", poručio je Vensan Kole i dodao: "To nam ne treba (naturalizacija igrača, prim. aut.) Mogu da razumijem što to rade, ali iz mog ugla to nije fer. Uglavnom uzimaju plejmejkere jer to nedostaje sada Evropljanima".

Inače, interesantno je da je Džoel Embid praktično "molio" za pasoš Francuske i pričao je da je to jedina zemlja za koju bi igrao, međutim kada su pozvali Grent Hil, Stiv Ker i ostali operativci američke košarke, ekspresno se predomislio.

Pomogao je Amerikancima da osvoje zlato, ali poslije toga kreću njegovi problemi sa povredama. Odnosno, nastavili su se.

Ko će igrati za Francuze na Eurobasketu?

Znamo da neće biti Džoela Embida, ali neće biti ni prve zvijezde Viktora Vembanjame. Zbog venske tromboze u ramenima nije igrao posljednjih nekoliko mjeseci sezone u NBA, pa je odlučeno da propusti Eurobasket ovog ljeta, dok takođe neće biti ni Matijasa Lesora, Rudija Gobera i Evana Furnijea.

Ovako izgleda trenutni sastav, ako ne bude novih problema sa povredama i otkazima: Isaija Kordinije, Bilal Kulibali, Musa Dijabate, Usman Dijenga, Silvan Francisko, Najdžel Hifi. Džejlen Hord, Mamadu Žaite, Timoti Luvavu-Kabaro, Teo Maledon, Frenk Nilikina, Eli Okobo, Vensan Poarije, Žakari Rizašer, Aleksander Sar, Metju Strazel i Geršon Jabusele.

Francuska je u grupi D sa Belgijom, Islandom, Izraelom, Poljskom i Slovenijom koju će predvoditi Luka Dončić, Eurobasket počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.