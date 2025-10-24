Da li je Nikola Jokić fauliran u posljednjem napadu Denvera? (VIDEO)

Nakon pobede Golden Stejta nad Denverom glavno je pitanje da li je Nikola Jokić faulirao u poslednjem napadu pred produžetak.

Izvor: X/artoftheleague/printscreen

Košarkaši Denvera poraženi su od Golden Stejta (137:131) na početku nove sezone, a Nikola Jokić nije bio na visini zadatka u produžetku, kada je njegovom timu bilo najbitnije. Nekoliko minuta ranije, u posljednjem napadu četvrte dionice meča, srpski košarkaš je imao priliku da donese pobjedu ekipi iz Kolorada - a mnogi tvrde da je tom prilikom bio fauliran.

Nakon što je Džamal Marej potrošio vrijeme za posljednju akciju i uposlio Nikolu Jokića koji se dobro pozicionirao, vidjeli smo veliku gužvu u reketu Golden Stejta. Srpski košarkaš je izgradio poziciju za šut preko Drejmonda Grina, ali iz te pozicije nije uspio da pogodi za pobjedu Denvera. Bio je aktivan i na ofanzivnom skoku, ali je protiv sebe imao Džimija Batlera i Džonatana Kumingu, pa nije uspio da stigne do lopte. Pogledajte posljednji napad u četvrtom periodu meča:

Nikola Jokic missed the game winner was he fouled ?pic.twitter.com/3prHkKxLGY — Artoftheleague ️ (@artoftheleague)October 24, 2025

Trener Dejvid Adelman utrčao je na teren i od sudijske trojke tražio je objašnjenje, pošto je smatrao da su dvojica košarkaša faulirala Nikolu Jokića u posljednjem napadu. Srpski centar je ostao da leži na parketu, a čini se da je bilo kontakta zbog kojeg on nije uspio da dođe do ofanzivnog skoka.

Naravno, da su arbitri dosudili faul Batleru ili Kumingi, Nikola Jokić bi imao šansu da sa linije za slobodna bacanja donese pobjedu Denveru. Pošto je takva odluka izostala otišlo se u produžetak, gdje je Golden Stejt bio bolji od Denvera, a Nikola Jokić nije uspijevao da pronađe pravi ritam.

Bonus video: