logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tripl-dabl nije bio dovoljan Denveru: Najbolji potezi Nikole Jokića u prvom meču (VIDEO)

Tripl-dabl nije bio dovoljan Denveru: Najbolji potezi Nikole Jokića u prvom meču (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić napravio tripl-dabl u prvom meču nove sezone, iako nije blistao protiv Golden Stejta.

nikola jokic tripl dabl protiv golden stejta video Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su prvi meč u novoj sezoni NBA lige, Golden Stejt je bio bolji nakon produžetka (137:131), a Nikola Jokić našao se među tragičarima. Srpski košarkaš nije uspeo da pogodi za pobedu u poslednjem napadu četvrte deonice, zatim je bio bled u produžetku, ali je i u takvim okolnostima ostvario tripl-dabl učinak!

Zapravo, Nikola Jokić je stigao do tripl-dabl učinka na prvom meču u sezoni pre nego što se završila četvrta deonica i pre nego što je pala odluka o pobedniku ovog meča. Susret je završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, a poslednja od njih bila je za trojku Arona Gordona koja se dogodila pre nego što je Stef Kari pogodio za produžetak. Pogledajte Jokićeve najbolje poteze:

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak na početku NBA sezone.
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Utisak o Jokićevoj partiji bio bi potpuno drugačiji da je na isteku četvrte deonice pogodio preko Drejmonda Grina ili da su sekundu kasnije arbitri dosudili faul nad srpskim košarkašem. Tada su u skoku protiv njega bili Džimi Batler i Džonatan Kuminga, a trener Dejvid Adelman smatra i da su napravili faul zbog kojeg je Jokić trebalo da dobije bacanja za pobedu.

Da se to desilo, Nikola Jokić bi imao dve prilike da bude junak Denvera, a onda ne bismo pričalli o njegovim promašajima u produžetku i spektakularnim potezima Stefa Karija zbog kojih je Golden Stejt pobedio. Ovako Jokiću ostaje za utehu tripl-dabl učinak, koji mu je već rutina na NBA parketima.

Prvi meč u novoj sezoni NBA lige.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Naredni meč u NBA ligi ekipa Denver Nagetsa igraće u noći između subote i nedelje, od 03:00. Protivnik će biti ekipa Finiks Sansa, koja je tokom leta doživela rekonstrukciju i sada sa novim snagama kreće u sezonu. Prvi meč u novoj sezoni ekipa finiksa rešila je u svoju korist, pošto su savladali Sakramento Kingse (120:116).

Bonus video:

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC