Tripl-dabl nije bio dovoljan Denveru: Najbolji potezi Nikole Jokića u prvom meču (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić napravio tripl-dabl u prvom meču nove sezone, iako nije blistao protiv Golden Stejta.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su prvi meč u novoj sezoni NBA lige, Golden Stejt je bio bolji nakon produžetka (137:131), a Nikola Jokić našao se među tragičarima. Srpski košarkaš nije uspeo da pogodi za pobedu u poslednjem napadu četvrte deonice, zatim je bio bled u produžetku, ali je i u takvim okolnostima ostvario tripl-dabl učinak!

Zapravo, Nikola Jokić je stigao do tripl-dabl učinka na prvom meču u sezoni pre nego što se završila četvrta deonica i pre nego što je pala odluka o pobedniku ovog meča. Susret je završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, a poslednja od njih bila je za trojku Arona Gordona koja se dogodila pre nego što je Stef Kari pogodio za produžetak. Pogledajte Jokićeve najbolje poteze:

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak na početku NBA sezone. Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Utisak o Jokićevoj partiji bio bi potpuno drugačiji da je na isteku četvrte deonice pogodio preko Drejmonda Grina ili da su sekundu kasnije arbitri dosudili faul nad srpskim košarkašem. Tada su u skoku protiv njega bili Džimi Batler i Džonatan Kuminga, a trener Dejvid Adelman smatra i da su napravili faul zbog kojeg je Jokić trebalo da dobije bacanja za pobedu.

Da se to desilo, Nikola Jokić bi imao dve prilike da bude junak Denvera, a onda ne bismo pričalli o njegovim promašajima u produžetku i spektakularnim potezima Stefa Karija zbog kojih je Golden Stejt pobedio. Ovako Jokiću ostaje za utehu tripl-dabl učinak, koji mu je već rutina na NBA parketima.

Prvi meč u novoj sezoni NBA lige. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Naredni meč u NBA ligi ekipa Denver Nagetsa igraće u noći između subote i nedelje, od 03:00. Protivnik će biti ekipa Finiks Sansa, koja je tokom leta doživela rekonstrukciju i sada sa novim snagama kreće u sezonu. Prvi meč u novoj sezoni ekipa finiksa rešila je u svoju korist, pošto su savladali Sakramento Kingse (120:116).

Bonus video:

Pogledajte 00:21 Nikola Jokić o ostanku u Denveru Izvor: X/DNVR Nuggets Izvor: X/DNVR Nuggets

(MONDO)