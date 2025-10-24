"Promašio sam, a uvijek bih uradio isto": Jokić se oglasio nakon poraza Denvera

Nikola Jokić prokomentarisao je poraz svog tima i promašao zbog kojeg je Denver izgubio.
Košarkaši Denver Nagetsa porazom su otvorili novu sezonu u NBA ligi - nakon produžetka ih je savladao Golden Stejt (137:131), a sve je moglo da se završi i potpuno drugačije. Nikola Jokić bio je tragičar jer je promašio šut za pobjedu na kraju četvrte dionice, a zatim je vjerovatno i fauliran na ofanzivnom skoku.
O toj akciji govorio je nakon meča protiv Golden Stejta, a pominjao je i svoj veoma loš procenat šuta sa distance. Jokić je na ovom meču čak 13 puta pokušao da postigne trojku, a to mu je samo dva puta pošlo za rukom.
"Promašio sam šut za pobjedu, dešava se, uvijek bih uzeo takav šut", rekao je Nikola Jokić nakon poraza i osvrnuo se na svoje loše procente: "Mislim, moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena. Trebalo je da ubacim."
Dok je Nikola Jokić imao velikih problema sa distance, po jedan igrač blistao je na oba kraja parketa. Košarkaš Denver Nagetsa Aron Gordon šutirao je 10/11 za tri poena, a Stef Kari je pogodio ključne trojke za pobjedu svog tima.
"Kad god neko ubaci deset trojki, jako je lako igrati sa njim", rekao je Jokić i prokomentarisao partiju rivala: "On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao."