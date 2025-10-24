"Promašio sam, a uvijek bih uradio isto": Jokić se oglasio nakon poraza Denvera

Nikola Jokić prokomentarisao je poraz svog tima i promašao zbog kojeg je Denver izgubio.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa porazom su otvorili novu sezonu u NBA ligi - nakon produžetka ih je savladao Golden Stejt (137:131), a sve je moglo da se završi i potpuno drugačije. Nikola Jokić bio je tragičar jer je promašio šut za pobjedu na kraju četvrte dionice, a zatim je vjerovatno i fauliran na ofanzivnom skoku.

O toj akciji govorio je nakon meča protiv Golden Stejta, a pominjao je i svoj veoma loš procenat šuta sa distance. Jokić je na ovom meču čak 13 puta pokušao da postigne trojku, a to mu je samo dva puta pošlo za rukom.

"Promašio sam šut za pobjedu, dešava se, uvijek bih uzeo takav šut", rekao je Nikola Jokić nakon poraza i osvrnuo se na svoje loše procente: "Mislim, moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena. Trebalo je da ubacim."

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak na početku NBA sezone. Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Dok je Nikola Jokić imao velikih problema sa distance, po jedan igrač blistao je na oba kraja parketa. Košarkaš Denver Nagetsa Aron Gordon šutirao je 10/11 za tri poena, a Stef Kari je pogodio ključne trojke za pobjedu svog tima.

"Kad god neko ubaci deset trojki, jako je lako igrati sa njim", rekao je Jokić i prokomentarisao partiju rivala: "On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao."