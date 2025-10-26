logo
Sjajna asistencija Nikole Jokića: Pogledajte nevjerovatan potez

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte nevjerovatan potez Nikole Jokića koji je bacio "lob" pas za Arona Gordona preko trojice čuvara.

Nikola Jokić asistencija protiv Finiksa Izvor: Youtube/NBA

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći istorijsku utakmicu u NBA ligi i ponovo je tema broj jedan. Iako je u jednom trenutku postao viralan zbog  teškog prekršaja koji je napravio, do kraja utakmice s Finiksom (133:111) prevladavali su ipak dobri potezi.

Kada se podvuče crta, Nikola Jokić je imao 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, a nije teško odlučiti i koja je bila najljepša na čitavoj utakmici. Bio je to "lob" pas za Arona Gordona koji se okrenuo za 360 stepeni i zakucao. Pogledajte taj potez:


Iz ovog ugla možda je dodavanje Jokića za Gordona još spektakularnije:


Evidentno je da je Jokić od početka ove sezone pripremio drugačiju taktiku i da će manje forsirati svoj šut, što inače i voli tako da igra. Ima nekoliko novih saigrača koje želi da razigra kako bi čitava ekipa prodisala, a interesantno je da sve do kraja druge dionice tako nije nijednom šutnuo na koš.

Imao je na kraju pet pogođenih šuteva za dva poena dok je sva tri za tri promašio, a treba očekivati da će tako igrati i u nastavku ove sezone, osim ako nešto ne krene po zlu za Denver.

Nikola Jokić ispisao istoriju NBA
Izvor: Youtube/NBA

