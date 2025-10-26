logo
Nikola Jokić za dva meča ispisao istoriju NBA: Ovo sad gledate i nikada više

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Počeo je Nikola Jokić ovu sezonu jako i nevjerovatno. Odmah je ispisao istoriju, a čini se da se "štedi" za najbolji dio sezone i plan mu je da razigra saigrače. Tako je bilo protiv Finiksa kog je Denver demolirao.

Nikola Jokić sezonu otvorio sa dva tripl-dabla Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći i za to su mu bila potrebna samo dva meča u sezoni. Nakon što je u prvom imao tripl-dabl protiv Golden Stejta, to je učinio sada i u duelu sa Finiksom, postavši tek peti košarkaš u istoriji koji je sezonu otvorio sa dva tripl-dabla.


Predvodio je Jokić svoj Denver do lake pobjede nad Finiksom (133:111) i to igrajući u drugoj brzini. Meč je završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za samo 32 minuta na parketu.

Nikola Jokić ispisao istoriju NBA
Izvor: Youtube/NBA

Bio je ovo 166. tripl-dabl u karijeri za Nikolu Jokića koji je na ovom meču inače imao i tri ukradene i pet izgubljenih lopti, a primetno je da je odlučio da se malo "skloni" na početku sezone. Ne šutira kao inače (nije uputio šut do kraja druge četvrtine, na kraju 5/8) i evidentno je da želi da razigra novi tim, što izgleda i uspjeva i mnogo više igrača je angažovano nego ranije.


Džamal Marej je ubacio 23 poena, Kristijan Braun 20, Aron Gordon 17, dok je novajlija Kem Džonson dodao 15. S klupe dobar doprinos Valančijunasa sa 12 i B. Brauna sa 11, dok se Hardavej još traži i stao je na četiri poena.


Kada je u pitanju Finiks, čini se da će imati dosta problema ove sezone, pošto je odlučeno da krenu u drugom smjeru. Najefikasniji prethodne noći bio je Devin Buker sa 31 poenom, ali mora se dodati i da je "prodao" devet lopti, najviše u želji da apsolutno odlučuje o svemu.

NBA rezultati 26. oktobar:

  • Orlando - Čikago 98:110
  • Atlanta - Oklahoma 100:117
  • Filadelfija - Šarlot 125:121
  • Denver - Finiks 133:111
  • Memfis - Indijana 128:108

Tagovi

košarka Nikola Jokić NBA liga

