Iranska reprezentacija bi mogla zaigrati u Meksiku na Mundijalu?

Iranska reprezentacija bi mogla zaigrati u Meksiku na Mundijalu?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Vode se pregovori sa FIFA.

Iran pregovora sa FIFA da na SP igra u Meksiku

Fudbalski savez Irana (IRIFF) trenutno vodi pregovore sa Svjetskom fudbalskom federacijom (FIFA) o premještanju svih utakmica iranske reprezentacije na predstojećem Svjetskom prvenstvu 2026. godine iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, zbog zabrinutosti za bezbjednost igrača usred eskaliranih tenzija i sukoba na Bliskom istoku.

Predsjednik Fudbalskog saveza Irana, Mehdi Taj, izjavio je u saopštenju objavljenom na mreži X (koje je podijelila iranska ambasada u Meksiku) da Iran "trenutno pregovara" sa FIFA kako bi se sve utakmice iranske ekipe u grupnoj fazi premjestile u Meksiko.

"Kada je predsjednik (Donald) Trump jasno rekao da ne može garantovati bezbjednost iranske reprezentacije, mi sigurno nećemo putovati u Ameriku. Trenutno pregovaramo sa FIFA da se utakmice Irana na Svjetskom prvenstvu održe u Meksiku", naveo je Taj.

Iran se već plasirao na Mundijal 2026. godine koji će se zajednički održati u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

Prema žrijebu, Iran bi trebalo da odigra dvije utakmice u Los Anđelesu (protiv Novog Zelanda i Belgije) i jednu u Sijetlu (protiv Egipta).

Ova inicijativa dolazi nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle sedmice, koji je kazao da ne bi bilo primjereno da iranska reprezentacija učestvuje na turniru u SAD-u "zbog njihove sopstvene bezbjednosti".

Dodatno, iranski ministar sporta Ahmad Donjamali izjavio je prošle sedmice da iranski fudbaleri neće moći učestvovati na turniru nakon vazdušnih napada SAD-a i Izraela na Teheran krajem februara, u kojima je, između ostalih, ubijen vrhovni vođa Islamske Republike Ali Hamnei.

FIFA još nije zvanično komentarisala ove pregovore, a situacija bi mogla uticati na raspored utakmica i protivnike Irana u grupi.

