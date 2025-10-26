logo
Jokić udario košarkaša Finiksa i nastao muk: Samo jedan košarkaš smio da mu prigovori

Jokić udario košarkaša Finiksa i nastao muk: Samo jedan košarkaš smio da mu prigovori

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte trenutak kada je Nikola Jokić udario "sekiricu" na utakmici Denvera i Finiksa. Iako je ozbiljan udarac dobio Igodaro, nijemu prigovorio. Njegov saigrač Rajan Dan je jedini krenuo na Jokića i odmah je odustao.

Nikola Jokić faul nad Igadarom Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći i to već u drugoj utakmici sezone. Jokić je zabilježio drugi uzastopni tripl-dabl na otvaranju nove takmičarske godine, što je uspjelo samo još četvorici igrača, a iako je igrao u zaista laganom ritmu, u jednom trenutku bio je učesnik i najveće frke na utakmici.

Sve se desilo sredinom druge četvrtine kada je Oso Igodaro uspio da pobjegne Jokiću i krenuo je da zakuca loptu u koš, a onda ga je dočekala "sekirica". Napravio je Jokić vrlo jak faul u pokušaju da spriječi centra Finiksa da zakuca, pogledajte to:

Nikola Jokić pravi težak faul na meču Denvera i Finiksa.
Izvor: Youtube/NBA

Znao je odmah Jokić šta je uradio i koliko je ovo bolelo Igodara, međutim isto tako znao je mladi košarkaš Sansa da mu nije kačiti se sa Somborcem zbog toga. S druge strane njegov saigrač Rajan Dan hteo je da "zakuva" i krenuo je ka Jokiću koji ga je samo vaspitno zakačio ramenom i okrenuo mu leđa.


To je izazvalo smijeh kod Jokićevih saigrača, čini se da Kristijanu Braunu nije bilo dobro kada je vidio da upola manji Dan traži "kavgu" sa jednim od najjačih igrača u NBA, a poslije svega strasti su se smirile.

Sudije su pregledale snimak i odlučile da dosude "flagrant 1", odnosno nesportsku ličnu grešku.

Nikola Jokić ispisao istoriju NBA
Izvor: Youtube/NBA

Podsjetimo, Nikola Jokić je odigrao fantastičan meč iako se "štedio" i odlučio je da ipak njegove igrače više koristi na ovom susretu. Tako je rijetko šutirao (5/8) i opet je stigao do učinka od 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za laku pobjedu svog Denvera nad Finiksom (133:111).

Tagovi

košarka Nikola Jokić Denver Finiks Sans

