Sjajna asistencija Nikole Jokića!

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte genijalan potez Nikole Jokića koji je iz ove situacije spremio poene Kemu Džonsonu.

Nikola Jokić asistencija za Kema Džonsona Izvor: Twitter/MattBrooksNBA/Screenshot

Nikola Jokić i ove sezone dominira u NBA ligi i trenutno je statistički lider kada su u pitanju asistencije. U tri meča ove sezone, Jokić ima prosek od 11,7 asistencija po utakmici, a zaista se ne zna koja je ljepša od koje. Jokić se trudi da uživa u košarci, da razigra svoje saigrače, pa to uglavnom uključuje i trenutke genijalnosti.

U pobjedi Denvera nad Minesotom (127:114), Jokić je imao 10 asistencija i jedna se posebno izdvojila. Bilo je to dodavanje iza leđa  poslije kog je čitava hala skočila sa nogu... Pogledajte šta je Jokić izmislio:


U trenutku kada je bio okružen trojicom košarkaša Minesote, Jokić je zamislio da "iza njih" pošalje loptu za novog saigrača Kema Džonsona, kome je ovo tek treći meč koji igra sa Somborcem u životu. Jokić je spustio loptu iza leđa i Džonson je lako uhvatio na protrčavanju za lake poene.

Podsjetimo, Jokić je meč završio sa 25 poena, 19 skokova, 10 asistencija, dvije ukradene i jednom blokadom, što je inače njegov treći tripl-dabl ove sezone, ukupno 167. u karijeri. Njegov saigrač Džamal Marej bio je najefikasniji sa 43 poena.

Pogledajte i najbolje poteze Nikole Jokića u utakmici s Minesotom:

Nikola Jokić treći vezani tripl-dabl
Izvor: NBA

NBA rezultati 28. oktobar:

  • Detroit - Klivlend 95:116
  • Filadelfija - Orlando 136:124
  • Čikago - Atlanta 128:123
  • Hjuston - Bruklin 137:109
  • Nju Orleans - Boston 90:122
  • San Antonio - Toronto 121:103
  • Dalas - Oklahoma 94:101
  • Juta - Finiks 138:134
  • Minesota - Denver 114:127
  • Golden Stejt - Memfis 131:118
  • LA Lejkers - Portland 108:122

Tagovi

košarka Nikola Jokić NBA liga Denver

