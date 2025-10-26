logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Genijalan potez Nikole Jokića!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš nadmudrio je sve aktere meča između Denver Nagetsa i Finiks Sansa.

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Fullcourtpass/X/Printscreen

Nikola Jokić na brutalan način je započeo novu NBA sezonu. U prve dvije utakmice zabilježio je dva tripl-dabla, a u ubjedljivoj pobjedi protiv Finiks Sansa (133:111) postigao je 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za samo 32 minuta na parketu. Srbin je prosto briljirao, a meč je obilježio i jedan njegov genijalan potez.

Jokić je još jednom pokazao zašto je jedan od igrača sa najvećom košarkaškom inteligencijom na svijetu, pošto je ovog puta je praktično obesmislio NBA pravila. Nakon što je dosuđen faul u napadu u korist Nagetsa, Jokić je brže bolje potrčao da izvede loptu.

Prema zvaničnim propisima, on mora da vrati loptu sudiji koji će odrediti odakle ekipa kreće u napad. Pošto mu se "žurilo", Jokić je smislio da nadmudri i sudije, ali i rivala. Iako se u prvi mah činilo da je uputio loptu ka arbitru, skrenuo je pravac lopte taman toliko da pogodi Grejsona Alena koji nije smio da pipne loptu, pa je sankcionisan nakon što je refleksno reagovao. Zbog toga je dobio tehničku grešku, a Denver "gratis" slobodna bacanja - samo zbog Jokićeve genijalnosti.

Malo je reći da su Sansi pobjesnili zbog ovog poteza i odluke sudije koji je upao u Jokićevu zamku. Pogledajte ovaj genijalni potez Jokića:

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

