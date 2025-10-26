"Druže, to ne postoji na ovom svijetu": Jokić citirao Tomija Šelbija

Nikola Jokić je bio veoma raspoložen poslije pobjede Denvera nad Finiksom i Amerikancima je citirao Tomija Šelbija. S obzirom na muk, djeluje da mnogi nisu znali o kome se radi.

Nikola Jokić blistao je prethodne noći u NBA ligi i odveo je svoj Denver do pobjede nad Finiksom (133:111) i to tako što je ponovo ispisao istoriju. Ponovo je Jokić imao tripl-dabl učinak i sa 14 poena, 14 skokova i 14 asistencija bio je prva figura utakmice, a potom je pred novinare došao raspoložen.

Nasmijao se kada su ga novinari pitali kakve "spačke" je pravio sa mladim Daronom Holmsom, o čemu nije htio za TV kamere, da bi posebno inspirisan bio kada je upitan i da li sada može konačno da se opusti kada sjedne na klupu.

Nikola Jokić citira Tomija Šelbija

Novinar je naravno ciljao na to da je Denver značajno "produžio klupu" i sada ima bolje rezerviste, vidjeli smo kako je uspio da ga zamijeni Jonas Valančijunas, međutim već na pola pitanja Jokić je imao spreman odgovor: "Ja se nikad ne opuštam i nikada ne dišem lagano, moj druže... Kao što je rekao Tomi Šelbi - nema odmora na ovom svijetu", kazao je Somborac dok mu se "brk" smiješio.

Primijetio je da je mnogima promaklo o čemu priča, tako da je objasnio da je u pitanju glavni lik iz popularne britanske TV serije "Peaky Blinders" u kojoj lik Tomija Šelbija - vođe bande iz Birmingema - tumači Kilijan Marfi.

Potvrdio je da je gledao ovu televizijsku seriju, a znamo i da se prije dvije godine obukao kao i da je član "bande".



Što se tiče same utakmice, Jokić je rekao da ekipa igra baš kako je i očekivao do sada. Ima iskusne igrače koji znaju da igraju utakmice poput ove se Finiksom, tako da od njih očekuje da odgovore na izazov - kao što je ubijeđen da su sami sebi takođe postavili visoka očekivanja.

"Poštujemo se, pokušavamo da se upoznamo i dalje, a Kem Džonson... Rekao sam mu da se ne uklapa nego da bude ono što jeste. Treba da bude agresivan. Poštujemo se i ako je neko otvoren naći ćemo ga. To je to", poručio je Jokić.

