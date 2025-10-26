Jokić se pojavio na konferenciji sa luksuznim satom na ruci: Dao je čitavo bogatstvo

Nikola Jokić obožava skupe satove i automobile, a ovog puta je izdvojio ogromnu sumu novca.

Izvor: Pritnscreen/YouTube/DNVR Sports

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić nije ni nalik ostalim košarkaškim zvijezdama... Ne privlače ga skupe destinacije, niti svjetla reflektora, ali voli sebe da počasti skupim komadom nakita. Jedan u kolekciji satova srpskog asa košta vrtoglavih 300.000 dolara.

U pitanju je model Richard Mille RM 11-03 Automatic Flyback Chronograph. Jokić se pojavio na konferenciji za medije sa ovim skupim satom, što nije prošlo neprimjećeno. U Srbiji tokom odmara smo ga viđali u skromnim izdanjima, ni po čemu se nije izdvajao od okoline, dok u NBA postoji drugačiji "kodeks". Elegantna odijela su odavno njegov prepoznatljiv znak, a uz pažljivo birane kombinacije ide i dobar sat.

Veliki ljubitelj satova

Poznat je da je Nikola Jokić svakom od saigrača iz reprezentacije poklonio po Roleks nakon osvajanje bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu. U pitanju je Rolex Daytona koji košta oko 15.600 evra i Jokić ga je kupio u zvaničnoj prodavnici.

U poklon je stajala i posebna posveta:"Jokara saigračima, Pariz 2024".

Voli i skupe automobile

Nikola Jokić poseduje luksuzni vozni park, među kojima su automobili proizvođača poput Lambordžinija, Rols Rojsa, Poršea, Mercedesa. Uglavnom su u pitanju limitirane serije.Nije poznato koliko tačno Jokić vozila posjeduje, ali prema nekim informacijama u vlasništvu ima tri Lambordžnija za koje se pretpostavlja da vrijede između 300 i 400 hiljada evra. U pitanju su modeli Aventador S, Huracan i Ursus.

Nikola je često viđen Mercedes džipu serije Brabus koji košta oko 250.000 evra, dok je GMC Yukon Denali je među najjeftinijima i vrijedi oko 70.000 evra. Rols Rojs Cullinan košta oko 310 hiljada evra, a navodno u svom vlasništvu ima i Rols Rojs Fantom koji vredi blizu milion evra.