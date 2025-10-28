logo
Ovo što radi Nikola Jokić je nezapamćeno: Dominacija - za noć dvaput u istoriji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna partija Nikole Jokića koji je opet uspio da ispiše stranice istorije.

Nikola Jokić učinak protiv Minesote Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić nastavlja svoju dominaciju u NBA ligi ove sezone. Prethodne noći je u pobjedi Denvera nad Minesotom (127:114) ponovo bio najvažnija figura, iako ponovo nije bio najefikasniji u svom timu, što je očigledno njegova krupna odluka koju su već mnogi primijetili.

Jokić je meč završio sa 25 poena, 19 skokova, 10 asistencija, dvije ukradene i jednom blokadom, što je inače njegov treći tripl-dabl ove sezone, ukupno 167. u karijeri.


Tako je Jokić za noć uspio da se upiše u istorijske knjige kao tek treći košarkaš koji je u sezonu ušao sa tri tripl-dabla, ali nije to jedini rekord koji je oborio. Jokić je takođe postao jedini košarkaš uz Vilta Čemberlena koji je postavio ovakve brojke na meču, a da je šutirao 90 odsto iz igre. Naime, pogodio je devet od deset šuteva prethodne noći.


Interesantno je da je Jokić šutirao još 100 odsto slobodna bacanja (7/7), a da je napravio ukupno samo tri greške za cijeli meč, što je ništa kada uzmemo u obzir koliko mu je lopta u rukama. Imao je i odličnu podršku saigrača pošto je ponovo više njih bilo raspoloženo, što je signal da su mnoge stvari "kliknule" i da bi Denver mogao da bude opasniji nego što je to bilo prošle sezone, ako ne bude bilo povreda.

Nikola Jokić treći vezani tripl-dabl
Izvor: NBA

Džamal Marej je ubacio 43 poena, Tim Hardavej Džunior je dodao 20 sa klupe, a tu je i 12 poena Pejtona Votsona koji ima sve važniju ulogu. Aron Gordon je imao devet, a Kristijan Braun još sedam poena...

Što se tiče Minesote, ona je bila oslabljena bez Entonija Edvardsa i odgovornost su preuzeli Džejden Danijels sa 25 poena, odnosno Džulijus Rendl sa 24. To nije bilo dovoljno da pariraju Nagetsima. Za sada je to uspio samo Golden Stejt u prvom meču sezone, poslije produžetka.

NBA rezultati 28. oktobar:

  • Detroit - Klivlend 95:116
  • Filadelfija - Orlando 136:124
  • Čikago - Atlanta 128:123
  • Hjuston - Bruklin 137:109
  • Nju Orleans - Boston 90:122
  • San Antonio - Toronto 121:103
  • Dalas - Oklahoma 94:101
  • Juta - Finiks 138:134
  • Minesota - Denver 114:127
  • Golden Stejt - Memfis 131:118
  • LA Lejkers - Portland 108:122

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga Minesota

