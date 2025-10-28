Jokić odušveljen partijom novog saigrača

Oduševljen je Nikola Jokić kako je Tim Hardavej Džunior uspio da se uklopi u tim Denvera. Baš ono što mu je trebalo, godinama.

Nikola Jokić igra fantastično na početku nove sezone u NBA ligi, a ono što njega još više raduje je što se isto može reći i za Denver. Dobili su Nagetsi dvije od tri utakmice na startu i posebno dobar utisak ostavili su prošle noći protiv Minesote sa kojom već nekoliko godina imaju ozbiljne poteškoće.

Istina, najbolji igrač "vukova" Entoni Edvards nije nastupio na ovom meču, međutim primjetno je da Denver igra sada drugačije i da Nikola Jokić konačno ima potrebnu pomoć.

Nikola Jokić treći vezani tripl-dabl Izvor: NBA

Tako smo primijetili da se Jokić već razumije sa Kemom Džonsonom, da je tu sada Jonas Valančijunas koji može da ga zamijeni na makar 15 minuta, dok sa klupe veliku pomoć pruža i Tim Hardavej Džunior. U pobjedi nad Minesotom (127:114) ubacio je čak 20 poena što se zaista rijetko kada dešavalo Nagetsima prošle sezone.

"Tim? Bio je sjajan, imao je koliko... 20 poena? Vau, to je dosta", pohvalio je Jokić svog novog saigrača: "Takođe, Pejton Votson je imao dvije važne trojke, svi su se pokazali. Ima igrača koji mogu da uđu i odigraju na visokom nivou".

Jokić je tražio da Denver promijeni tim

Jokić je takođe istakao da je i ovu utakmicu igrao kao "svaku drugu", da samo želi da dobije meč, a da jedino još razmišlja da se što pre uklope Kem Džonson, Tim Hardavej i Jonas Valančijunas. Jedino traži od ekipe da bude malo "budnija" u odbrani i ovo je tim koji može da se bori za titulu.

"Napravili su promjene ljetos, pitali su me možemo li da pobedimo s tim timom, rekao sam da ne. Promijenili smo i vidjeli smo kako će to izgledati. Uvijek je ista želja za pobedom, svaku utakmicu igram isto. Nema dodatne motivacije", dodao je Jokić.