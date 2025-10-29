logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ispričaću vam, ovo još ne znate o Jokiću": Novinarka ga špijunirala u svlačionici i prva saznala

"Ispričaću vam, ovo još ne znate o Jokiću": Novinarka ga špijunirala u svlačionici i prva saznala

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novinarka ispričala priču o Nikoli Jokiću koja samo potvrđuje njegovu ljubav prema konjima. Jedan detalj iz svlačionice nismo znali do sada.

Nikola Jokić o ljubavi prema konjima Izvor: Twitter/NBAonNBC/Screenshot

Nikola Jokić je najbolji košarkaš sveta i neumitno zbog toga izaziva veliku pažnju i van terena, iako se trudi da svoj privatni život drži van reflektora. Ipak, jedna od stvari koja je postala "globalno poznata" o Jokiću je njegova ljubav prema konjima, međutim ni tu možda nismo svjesni koliko su mu važni.

Tako je novinarka Ešli Šahamadi sada ispričala šta je saznala o Jokiću i to dok ga je "špijunirala u svlačionici", tako da je prva svijetu otkrila da u svom ormariću drži lente i trofeje sa trka u kojima su pobijedili njegovi konji.

"Ako pratite Nikolu Jokića, znate da on očigledno ima veliku ljubav prema košarci. Ali ima i drugu strast - a to su konjičke trke. Sve je počelo još dok je bio dijete. Njegov otac vodi lokalni klub u Srbiji. Jokić ima svoje konje i često ga možete vidjeti kako gleda trke na telefonu, a ako se u gradu NBA kluba protiv kojeg igra nalazi hipodrom, svrati tamo ako može", kaže ona.

"Ovog ljeta, ljudi, ponovo je postao šampion - na takmičenju kod kuće. Bio je preplavljen emocijama, plakao od sreće dok je slavio sa svojim timom, uz mnogo šampanjca. U svlačionici čak čuva lente i trofeje sa trka koje su njegovi konji osvojili - to mu je stalni podsjetnik tokom cijele sezone na njegovu ljubav prema drugom sportu. Jokić je zaista strastveno posvećen konjičkim trkama", dodala je novinarka.

Kako se Jokić radovao ovog ljeta?

"Niko se u mojoj porodici nije bavio konjima. Bilo je to prije 12, 13 godina… Trkački dan u mom rodnom gradu. Mama i tata su me odveli na trke i zavolio sam to. Igrao sam košarku i tata mog prijatelja je vodio konjske trke. Zaljubio sam se u konjički sport, danas sam veliki navijač i pratim konjske trke svuda u svijetu", kazao je Jokić 2023, upitan za ono što sada već svi znaju o njemu.

"Cijeli svijet mi se vrtio oko konja", počeo je Nikola. 

"Oduvijek sam voleo košarku, ali kada sam bio mali, čak i u tinejdžerskim godinama sa 13 ili 14, išao sam na konjske trke. Nisam čak ni trenirao toliko košarku. Išao sam u štale, kako bih radio u njima. To je bio moj život. Trkao sam se, ne profesionalno - već amaterski. Jednom sam čak bio i četvrti, bio je to lijep hobi", govorio je Jokić na početku karijere.

"Volim miris konja. Najbolji osjećaj na svijetu je kada ih hranite, sam zvuk kada jedu u štali je najbolji zvuk koji možete da čujete. To je nešto što samo ljudi koji vole konje mogu da osjete", poručio je Jokić kome je pobjeda u Somboru izmamila više sreće nego titula u NBA. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić konjički sport

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC