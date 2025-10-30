logo
Nestvarni Nikola Jokić: Četiri meča, četiri "tripl-dabla" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nikola Jokić je novu sezonu u NBA ligi otvorio na najbolji mogući način.

Nikola Jokić: Četiri meča, četiri "tripl-dabla" Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Srbije je zabiležio četvrti uzastopni tripl-dabl učinak u pobjedi Denvera nad Nju Orleansom (122:88).

Izabranici Dejvida Adelmana su deklasirali Pelikanse, a Jokić je odigrao za njega skromnih 28 minuta, ali i to je bilo dovoljno da na svoj konto zabilježi 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija i ponovo ispiše istoriju NBA lige.

Time se izjednačio sa Oskarom Robertsonom i Raselom Vestbrukom, koji su takođe uspjeli da u sezonama 1961/62, odnosno 2020/21. ostvare četiri tripl-dabl iz četiri utakmice na početku sezone.

Jokić će imati priliku da u petoj utakmici sezone, na gostovanju u Portlandu nadmaši i taj učinak.

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

