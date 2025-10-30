Nestvarni Nikola Jokić: Četiri meča, četiri "tripl-dabla" (VIDEO)

Nikola Jokić je novu sezonu u NBA ligi otvorio na najbolji mogući način.
Reprezentativac Srbije je zabiležio četvrti uzastopni tripl-dabl učinak u pobjedi Denvera nad Nju Orleansom (122:88).
Izabranici Dejvida Adelmana su deklasirali Pelikanse, a Jokić je odigrao za njega skromnih 28 minuta, ali i to je bilo dovoljno da na svoj konto zabilježi 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija i ponovo ispiše istoriju NBA lige.
Time se izjednačio sa Oskarom Robertsonom i Raselom Vestbrukom, koji su takođe uspjeli da u sezonama 1961/62, odnosno 2020/21. ostvare četiri tripl-dabl iz četiri utakmice na početku sezone.
Jokić će imati priliku da u petoj utakmici sezone, na gostovanju u Portlandu nadmaši i taj učinak.
ANOTHER triple-double for Joker tonight!— NBA (@NBA)October 30, 2025
21 PTS (10-15 FGM)
12 REB
10 AST
27 MIN
One of three players EVER to start the season with four straight triple-doubles pic.twitter.com/4iuxe8l1lU
(MONDO)