Nestvarni Nikola Jokić: Četiri meča, četiri "tripl-dabla" (VIDEO)

Nikola Jokić je novu sezonu u NBA ligi otvorio na najbolji mogući način.

Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Srbije je zabiležio četvrti uzastopni tripl-dabl učinak u pobjedi Denvera nad Nju Orleansom (122:88).

Izabranici Dejvida Adelmana su deklasirali Pelikanse, a Jokić je odigrao za njega skromnih 28 minuta, ali i to je bilo dovoljno da na svoj konto zabilježi 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija i ponovo ispiše istoriju NBA lige.

Time se izjednačio sa Oskarom Robertsonom i Raselom Vestbrukom, koji su takođe uspjeli da u sezonama 1961/62, odnosno 2020/21. ostvare četiri tripl-dabl iz četiri utakmice na početku sezone.

Jokić će imati priliku da u petoj utakmici sezone, na gostovanju u Portlandu nadmaši i taj učinak.

ANOTHER triple-double for Joker tonight!



21 PTS (10-15 FGM)

12 REB

10 AST

27 MIN



One of three players EVER to start the season with four straight triple-doubles pic.twitter.com/4iuxe8l1lU — NBA (@NBA)October 30, 2025

