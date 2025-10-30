logo
Nova demonstracija sile Denvera i maestralni Nikola Jokić (VIDEO)

Nova demonstracija sile Denvera i maestralni Nikola Jokić (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić vezao je četvrti tripl-dabl u sezoni, naravno iz četiri utakmice.

nikola jokic vezao cetvrti tripl dabl u sezoni Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić i ekipa Denvera nastavili su svoj impresivan niz, nakon što su u prve tri utakmice prosječno postizali 130 poena, u srijedu uveče su potpuno nadigrali Nju Orleans Pelikanse. U trećoj četvrtini napravili su nevjerovatnu seriju od 29:2 i tako trasirali put ka ubjedljivoj pobedi od 122:88 u "Bol Areni". Ostatak meča bio je čista formalnost...

Jokić je ponovo briljirao, ostvarivši 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija, čime je zabilježio četvrti uzastopni tripl-dabl na startu sezone. Time je izjednačio rekord koji su ranije postavili Rasel Vestbruk (2020/21) i legendarni Oskar Robertson (1960/61). Džamal Marej je dominirao u trećoj četvrtini, pogađajući trojke gotovo s istog mjesta na lijevoj strani terena, a meč je završio sa 17 poena i šest asistencija. Obojica su odmarala tokom posljednje dionice.

Denver je odigrao timski, upisali su 40 asistencija i imali 15 skokova više od rivala. U poenima iz reketa nadmašili su Pelikanse 62:44, a u brzim kontrama 21:11. Klupa Nagetsa dodala je snažan doprinos sa ukupno 51 poenom, što je vrlo važno istaći, od čega je Tim Hardavej Džunior ubacio 11. Pejton Votson se istakao svestranom igrom, imao je pet skokova, pet asistencija i tri blokade, među kojima su dvije stigle u istom napadu, u impresivnom nizu od svega pet sekundi - jedna pod košem, druga na perimetru.

Bonus video: 

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

