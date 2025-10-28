"Mora to da prestane da radi": Trener Denvera kudi i hvali, Jokić dobio šta je tražio

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman oglasio se poslije pobjede protiv Minesote i nahvalio heroje sa klupe.

Košarkaši Denver Nagetsa zabilježili su novu pobedu u sezoni. Savladali su Minesota Timbervulvse sa 127:114, iako su na poluvremenu imali osam poena zaostatka. Bila je to timska pobjeda izabranika Dejvida Adelmana, a prednjačili su Nikola Jokić i Džamal Marej. Veliku ulogu je imao novajlija Tim Hardavej, dok je Kem Džonson zaradio povredu i nije ostavio najbolji utisak ne terenu.

Trener Nagetsa nije bio previše zabrinut i istakao je važnu ulogu Hardaveja koji je meč završio sa 20 poena, dok se Džonson mučio da pronađe ritam i prije peha sa ramenom.

"Ne mislim da je previše ozbiljno, ali je bilo uznemirujuće. Vratio se i pokušao da igra. Zato je lijepo imati momka poput Tima na klupi. Kem se večeras malo fizički mučio."

Hardavej je postigao 15 od svojih 20 poena u trećoj četvrtini i bio je jedan od glavnih pokretača preokreta, dok je Adelmanova prva opcija bila u kontraritmu. Džonson je bio frustriran zbog lošeg šuta iz igre, a napravio je i pet faulova.



"Mora da prestane da pravi faulove. Mora bolje da čita igru i privikava se na suđenje, moraće da nauči iz ovog meča. Razgovaraćemo o tome", rekao je trener Nagetsa.

Pejton Votson je završio meč umjesto Kristijana Brauna koji nije mogao da pronađe svoju igru, ali je Adelman ponovo imao rješenje na klupi. Votson je pogodio dvije trojke iz kornera i napravio veliku razliku korist Denvera sa obje strane terena.

"To ćemo biti mi ove godine. Imamo opcije. I to je stvar. Svlačionica mora biti nesebična. Ako su srećni zbog svojih saigrača te određene večeri, moraju vjerovati da će ti momci osjećati isto prema njima kada im se ukaže prilika da završe utakmice", završio je Adelman.

Nema sumnje da Nikola Jokić ove sezone ima jaku podšku sa klupe, što se videlo već u pripremnom periodu, dok su prve tri utakmice u sezoni pokazale da će protivnici sve više razmišljati o Denveru...