Darko Rajaković nastavlja da dominira u NBA: Toronto šokirao Milvoki i Adetokunba

Darko Rajaković donio je još jednu pobjedu Torontu, treću u nizu

Izvor: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Darko Rajaković i Toronto vezali su treću pobjedu u NBA ligi, ovog puta ti koji vodi Srbin bio je bolji od Milvokija 128:100. Od samog početka je domaćin imao prednost, što je uspio da održi do kraja meča, pa čak i Janis Adetokunbo nije imao mnogo prilika da promijeni situaciju na terenu.

Igralo se u mini-serijama, ali tako je Toronto uvijek bio u prednosti. Tim Darka Rajakovića rivalu nije dozvolio da se pretjerano razmaše, odnijeli su prevagu u svim statističkim sekvencama - šutevima, skokovima, asistencijama... Nije bilo mnogo neizvjesnosti, zapravo ona je trajala sve do 10. minuta kad je Milvoki preko Kajla Kuzme stigao do zaostatka od tri poena, ali je domaćin vrlo brzo napravio seriju od 8:0 i vratio 10 poena prednosti (39:29).

Zahvaljujući novom trijumfu Toronto se našao na skoru 4:4, što je dovoljno za osmo mjesto Istoka, s druge strane Milvoki je trenutno treći i ima pobjedu više, odnosno poraz manje 5:3. Najbolji na terenu bio je Ar Džej Beret koji je ubacio 23 poena, uz osam skokova i četiri asistencija, a slijedio ga je Skoti Barns sa isto toliko poena, ali šest asistencija i tri skoka. Na drugoj strani, Janis Adetokunbo je vodio tim Milvokija sa 23 poena, osam skokova i četiri asistencije, dok je Kuzma dodao 18 poena i tri skoka.

"Bili smo dobri na oba kraja parketa. Ograničili smo ih na 100 poena, ni u jednoj četvrtini nam nisu ubacili više od 30. Mnogo smo to naglašavali, a u napadu smo imali dobar protok lopte", rekao je Čačanin poslije pobjede.