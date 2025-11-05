Kristijano Ronaldo jednom rečenicom pretjerao: Isprozivao legendu, pa počeo da se smije u studiju

Nevjerovatno šta je sebi dopustio Kristijano Ronaldo, a na račun slavnog Pelea.

Izvor: X/StokeyyG2/printscreen

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo važi za jednog od najboljih u istoriji, a sudeći po brojkama koje bilježi posljednjih godina u Saudijskoj Arabiji veoma lako bi moglo da se desi da karijeru završi sa više od 1.000 golova. Mnogi smatraju da je to primarni cilj slavnog Portugalca koji je na vrhuncu karijere nosio dres Mančester junajteda i Real Madrida, a u poznim igračkim godinama samo gomila golove u ligi koja nije njegovog renomea.

Teško je zamisliti da Ronaldo igra dok ne obori rekord slavnog brazilskog fudbalera Pelea, jer on po nekim izvorima ima skoro 1.300 golova u karijeri. Sa druge strane, neki od tih golova postizani su na prijateljskim utakmicama, mnogi su bili protiv niželigaških timova u Brazilu, a za brojne ni ne postoje dokazi da ih je postigao baš Pele.

Upravo na taj račun Kristijano Ronaldo je napravio šalu koja se uopšte nije svidjela brojnim navijačima širom svijeta. Kada ga je britanski novinar Pirs Morgan podstakao da priča o golovima, konstatacijom "Ti sada imaš 948 golova u karijeri", Kristijano Ronaldo je dobacio "I snimak za svaki", nakon čega je počeo da se smije.

Pogledajte kako je to bilo:

️ Piers Morgan:



‘You’ve got 948 career goals now’



️ Cristiano Ronaldo:



‘All with videos’



[@PiersUncensored]pic.twitter.com/jV9M2yGKt7 — george (@StokeyyG2)November 4, 2025

Jasno je da se Kristijano Ronaldo ovdje našalio sa pokojnim brazilskim fudbalerom, iako nije Pele kriv što za njegove golove ne postoje snimci. Svakako, komentar portugalskog fudbalera prilično je neumjesan - prije svega jer je Pele preminuo prije tri godine, a zatim i jer je to ipak jedan od petorice najvećih fudbalera u istoriji.

Dok pokušava da stigne do 1.000 golova u karijeri, slavni portugalski napadač ne bi trebalo da ima loše mišljenje o onima koji su prije nega fudbalu donijeli svjetsku popularnost. A malo ih je bilo koji su u tom segmentu uspješniji od Pelea, pionira kada je riječ o popularnosti na svim krajevima svijeta.