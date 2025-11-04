"Imam 41 automobil, ali ih ne vozim": Kristijano Ronaldo otkrio šta je najskuplje platio

Slavni Portugalac otvorio dušu o svom novcu, automobilima i o tome šta mu bogatstvo znači na početku četrdesetih.

Čuveni Kristijano Ronaldo (40) priznao je u razgovoru sa britanskim novinarom Pirsom Morganom da je avion najskuplja stvar koju je kupio.

"To je avion... Imam svoj avion od kada sam imao 30 godina, ali sam ga skoro promijenio, prije godinu dana. Imam 'Global ekspres'", kazao je on.

Priznao je Ronaldo Britancu da mu novac više nije najvažniji, kao nekad.

"Što se mene tiče, kao što sam i ranije pričao, novac pruža šansu da imate materijalne stvari, što je dobro. Ipak, u trenutku sam života kada više ne marim za to. Sad mi je najbitnije to da želim da živim sljedeću fazu svog života bez skupocjenih troškova. Moji snovi su već nestali. Kada sam bio mlad, u dvadesetim i tridesetim volio sam kola volio sam da vozim, a nemam više tu strast. Avion je postao potreba, jer nisam obična osoba, ne mogu da budem na aerodromu. Zato sam kupio avion i naravno, zbog komfora. Ali više ne tražim za to, samo želim da uživam život".

"Znate kako je rekao Karl Jung?"

Citirao je na tom mjestu Portugalac velikog psihijatra i psihoterapeuta, Karla Junga.

"Karl Jung je rekao da u četrdesetim zaista znaš i počinješ da živiš život. Tada sam počeo tako da se ojsećam. Novac je dobar, ali više nije najvažniji".

Primjera radi, Kristijano Ronaldo više ne odlazi da kupuje sebi garderobu.

"Ne odlazim u šoping. Ako idem bilo gdje, mogu da kupim sve što poželim, ali to mi više ne treba. Prije tri dana kupio sam automobil, ali za kolekciju. Kao da kupiš ram za sliku. Nisam ga kupio da bih ga vozio, to je investicija. Kupio sam Bogati, kao investiciju".

"Nisam ni ulazio u garažu"

Koliko ima automobila? Ni sam nije siguran.

"Ne znam koliko automobila imam, ne brojim ih. Zaista ih ne brojim. Ne želim da budem skroman, to je činjenica. Ako bismo morali da se kladimo, rekao bih 41. Kunem se u djecu da ne znam. Volim Bugatije, oni su mi omiljeni, to je drugačija zverka. Nikad ne vozim. Proveo sam vikend u Madridu i nisam ni provjeravao u garaži da li su automobili tamo. Nakon što sam otišao, dva Bugatija su išla na inspekciju, pregledao sam ih da li su dobri, da li su čisti i u garaži su".

U Saudijskoj Arabiji, u kojoj živi od zime 2022, povremeno sjedne za volan.

"Vozim, ali ne vozim previše u Saudijskoj Arabiji. Uvijek smo trenirali popodne i uvijek sam išao sa vozačem. Ipak, kada se vraćam kući, onda nema gužve i svi igrači imaju sponzorske automobile 'BMW', pa smo išli sami svojim kolima, ali recimo da šest mjeseci nisam vozio u Saudijskoj Arabiji", dodao je Kristijano Ronaldo, koji je pod ugovorom sa Al-Nasrom do ljeta 2027.