Igrao sa Ronaldom, a sad radi na građevini: Fudbaler (26) "Kosova" objavio dvije fotke i postao viralan

Nekadašnji fudbaler Juventusa Centrim Kameraj je na svojim društvenim mrežama objavio dvije fotografije, na jednoj kako igra sa Kristijanom Ronaldom u Juventusu, a na drugoj da je sada građevinac...

Izvor: Printscreen/TikTok/Cendrim Kameraj

Stvari u životu, pa ni u sportu ponekad ne idu onako kako zamislite. Primjer toga je fudbaler Cendrim Kameraj (26) koji je nekada nosio dres Juventusa i čekao priliku da zaigra sa Kristijanom Ronaldom, a danas radi na građevini. Objavio je dvije fotografije na svojim društvenim mrežama i postao viralan.

Na jednoj je sa Ronaldom u trening dresu Juventusa i uživa u fudbalu, čeka sljedeći trening. Na drugoj je samo nekoliko godina kasnije sa šlemom na glavi i radi na građevini. Potpuni sunovrat igrača koji je igrao i za tzv. Kosovo.

Former Kosovo and Swiss youth international Cendrim Kameraj got viral after posting two pictures of himself from the past with Ronaldo at Juventus and now on the construction site.



Unfortunately, things don't always go as planned.pic.twitter.com/pWiClyMEHL — Albanian Football Scout (@FootballAlbXI)October 16, 2025

"Život se ponekad promijeni", napisao je Kameraj uz te dvije fotografije koje je objavio.

Ko je Cendrim Kameraj?

Happy birthday to Juventus winger Cendrim Kameraj, who turns 19 today.pic.twitter.com/aCD3BwNnHs — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1)March 13, 2018

Kameraj je rođen 13. marta 1999. godine u Lucernu (Švajcarska) i tamo je počeo karijeru. Igrao je na poziciji desnog beka. Odatle je otišao u omladinsku školu Juventusa i tamo igrao za rezervni tim (do 23 godine) i odigrao samo jedan meč. Odatle je odlučio da se vrati u Lugano, ali ni tamo nije igrao, pa je završio u nižim rangovima. Igrao je još i za Kriens (Švajcarska).

Trenutno se i dalje vodi kao fudbaler tima Dukađini koji se takmiči u fudbalskoj ligi "Kosova". Igrao je u svim mlađim kategorijama reprezentacije Švajcarske do 2019. godine. Za "Kosovo" je odigrao samo jedan meč, nije debitovao ni za jednu selekciju u seniorskom timu.