logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igrao sa Ronaldom, a sad radi na građevini: Fudbaler (26) "Kosova" objavio dvije fotke i postao viralan

Igrao sa Ronaldom, a sad radi na građevini: Fudbaler (26) "Kosova" objavio dvije fotke i postao viralan

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji fudbaler Juventusa Centrim Kameraj je na svojim društvenim mrežama objavio dvije fotografije, na jednoj kako igra sa Kristijanom Ronaldom u Juventusu, a na drugoj da je sada građevinac...

Centrim Kameraj igrao sa Ronaldom sada radi na građevini Izvor: Printscreen/TikTok/Cendrim Kameraj

Stvari u životu, pa ni u sportu ponekad ne idu onako kako zamislite. Primjer toga je fudbaler Cendrim Kameraj (26) koji je nekada nosio dres Juventusa i čekao priliku da zaigra sa Kristijanom Ronaldom, a danas radi na građevini. Objavio je dvije fotografije na svojim društvenim mrežama i postao viralan.

Na jednoj je sa Ronaldom u trening dresu Juventusa i uživa u fudbalu, čeka sljedeći trening. Na drugoj je samo nekoliko godina kasnije sa šlemom na glavi i radi na građevini. Potpuni sunovrat igrača koji je igrao i za tzv. Kosovo.

"Život se ponekad promijeni", napisao je Kameraj uz te dvije fotografije koje je objavio.

Ko je Cendrim Kameraj?

Kameraj je rođen 13. marta 1999. godine u Lucernu (Švajcarska) i tamo je počeo karijeru. Igrao je na poziciji desnog beka. Odatle je otišao u omladinsku školu Juventusa i tamo igrao za rezervni tim (do 23 godine) i odigrao samo jedan meč. Odatle je odlučio da se vrati u Lugano, ali ni tamo nije igrao, pa je završio u nižim rangovima. Igrao je još i za Kriens (Švajcarska).

Trenutno se i dalje vodi kao fudbaler tima Dukađini koji se takmiči u fudbalskoj ligi "Kosova". Igrao je u svim mlađim kategorijama reprezentacije Švajcarske do 2019. godine. Za "Kosovo" je odigrao samo jedan meč, nije debitovao ni za jednu selekciju u seniorskom timu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Kristijano Ronaldo Kosovo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC