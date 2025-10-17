"Zmajevi" ponovo u Ligi B: Poznate jakosne grupe za novo izdanje Lige nacija 2026/27

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u Ligi B Lige nacija 2026/27. UEFA je objavila raspored šešira – BiH je u drugom, zajedno sa Švajcarskom, Austrijom i Ukrajinom. Poznati su i termini odigravanja utakmice naredne sezone.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će nastupati u diviziji B Lige nacija u sezoni 2026/27. Prema zvaničnoj podjeli UEFA-e, "zmajevi" će se nalaziti u drugom šeširu, zajedno sa selekcijama Švajcarske, Austrije i Ukrajine, što znači da s njima neće moći igrati u grupnoj fazi.

Takođe, Bosna i Hercegovina neće moći biti u grupi s reprezentacijom “Kosova”, prema odluci UEFA koja i dalje zabranjuje njihove međusobne duele.

Liga B – šeširi za žrijeb:

Prvi šešir: Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael

Drugi šešir: Švajcarska, Bosna i Hercegovina, Austrija, Ukrajina

Treći šešir: Slovenija, Gruzija, Republika Irska, Rumunija

Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, "Kosovo"

UEFA je objavila i novi format kalendara takmičenja. U narednom ciklusu biće spojena septembarska i oktobarska reprezentativna pauza, što znači da će čak četiri kola biti odigrana između 23. septembra i 5. oktobra 2026. godine, dok će posljednja dva kola uslijediti od 11. do 16. novembra.