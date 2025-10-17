logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" ponovo u Ligi B: Poznate jakosne grupe za novo izdanje Lige nacija 2026/27

"Zmajevi" ponovo u Ligi B: Poznate jakosne grupe za novo izdanje Lige nacija 2026/27

Autor Haris Krhalić
0

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u Ligi B Lige nacija 2026/27. UEFA je objavila raspored šešira – BiH je u drugom, zajedno sa Švajcarskom, Austrijom i Ukrajinom. Poznati su i termini odigravanja utakmice naredne sezone.

zmajevi ponovo u B diviziji Lige nacija Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će nastupati u diviziji B Lige nacija u sezoni 2026/27. Prema zvaničnoj podjeli UEFA-e, "zmajevi" će se nalaziti u drugom šeširu, zajedno sa selekcijama Švajcarske, Austrije i Ukrajine, što znači da s njima neće moći igrati u grupnoj fazi.

Takođe, Bosna i Hercegovina neće moći biti u grupi s reprezentacijom “Kosova”, prema odluci UEFA koja i dalje zabranjuje njihove međusobne duele.

Liga B – šeširi za žrijeb:

  • Prvi šešir: Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael
  • Drugi šešir: Švajcarska, Bosna i Hercegovina, Austrija, Ukrajina
  • Treći šešir: Slovenija, Gruzija, Republika Irska, Rumunija
  • Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, "Kosovo"

UEFA je objavila i novi format kalendara takmičenja. U narednom ciklusu biće spojena septembarska i oktobarska reprezentativna pauza, što znači da će čak četiri kola biti odigrana između 23. septembra i 5. oktobra 2026. godine, dok će posljednja dva kola uslijediti od 11. do 16. novembra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga nacija fudbal zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC