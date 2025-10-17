Štimac pred Slogu: "Bitno je da pratimo Borac, nemamo pravo kalkulisati"

Trener Zrinjskog Igor Štimac pred duel sa Slogom poručio je da ekipa mora zadržati energiju s treninga, bez kalkulisanja u borbi za vrh tabele.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski/Screenshot

Uoči prvenstvenog duela između Sloge i Zrinjskog na stadionu “Luke”, održana je konferencija za medije na kojoj se obratio trener mostarskog kluba Igor Štimac.

Štimac je na početku istakao da je zadovoljan onim što je njegova ekipa pokazala tokom reprezentativne pauze.

“Ostavili smo iza sebe naporne utakmice koje su završene pozitivnim rezultatima, zaključno sa utakmicom u Sarajevu. Imali smo vremena da se osvježimo i odmorimo. Prezadovoljan sam kako je ekipa reagovala. Imamo dobru energiju na treninzima i bitno je da tu energiju prenesemo na teren sutra”, rekao je trener Zrinjskog.

Govoreći o sutrašnjem protivniku, naglasio je da ne očekuje da će duel izgledati kao onaj raniji u Mostaru.

“Ne treba se voditi tom utakmicom, jer su oni tada dobili prilično rano crveni karton i to nam je bitno olakšalo posao. Ovo je jedna nova utakmica, novi izazov i tako ćemo joj pristupiti. Moramo izaći od prve minute na teren sa autoritetom, tačno znati šta želimo i kako doći do toga.”

Štimac je dodao da njegov tim nema pravo na kalkulisanje, budući da Zrinjski nastavlja trku za vodećim Borcem.

“Mi nemamo prava kalkulisati ni u jednoj utakmici. U Doboj idemo sa najjačim sastavom, sa najjačim igračima u ovom trenutku. Bitno je da pratimo korak u prvenstvu za Borcem. Znamo da nas brzo očekuje u Mostaru utakmica protiv njih i ne smijemo sebi dozvoliti prosipanje bodova.”

Pozitivne vijesti za stručni štab Mostaraca su povratak Zvonimira Ćavara i Tejlora Burija. Govoreći o zdravstvenom stanju Karla Abramovića, dodao je da njegov problem nije nov.

“Nisu se pojavili, kod njega je problem prisutan od početka. On je imao laganu upalu koja traje, koju smo liječili. On je energičan igrač, pun želje i moramo ga zaustavljati u onome što on želi raditi na terenu. Čuvamo ga i pobrinućemo se da bude onakav kakav je bio, ali da ga ne izgubimo na duže vrijeme.”

Trener Zrinjskog zadovoljan je i konkurencijom unutar tima, koja, kako kaže, diže kvalitet na viši nivo.

“Dosegli smo jako visok nivo na treningu. Brojke sa GPS-a pokazuju da je intezitet međusobne utakmice bio 20% iznad onoga što se u ligi događa. Puno nas ima, preko 30 igrača aktivno sudjeluje za pozicije u timu i momci su svjesni da se svaki dan računa.”

Pred niz teških utakmica, Štimac zadržava optimizam.

“Nemamo se razloga pribojavati utakmica, utakmice treba doživljavati sa radošću, to učim i igrače, da uživaju u ljepoti igre i da budu kreativni i prezentiraju sebe, svoj grad i klub. Kao i svaki sport i fudbale je sastavljen od pobjeda i poraza i nije smak svjeta ako se dogodi poraz. Prvenstvo je dugo, biće puno utakmica. Imamo sada predivne utakmice, jesu teške, dolaze brzo, ali zato treniramo, to je radost našeg posla.”

Za kraj, Štimac nije želio komentarisati evorpsku utakmicu protiv Majnca koji slijedi.