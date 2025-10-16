Obaveza je da kod kuće idemo na što bolji rezultat: Marko Maksimović najavio duel Sloge sa Zrinjskim

"Da će biti lako − neće, kao što nije nijedna utakmica u ovom prvenstvu", poručio je trener Dobojlija pred meč 11. kola Premijer lige BiH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Reprezentativna pauza donijela je promjenu na kormilu dobojske Sloge − Vuleta Trivunovića naslijedio je Marko Maksimović, koji je na klupi novog tima već debitovao u pobjedi u Kupu Republike Srpske protiv fočanske Sutjeske.

Maksimović će predstojećeg vikenda imati mnogo teži zadatak, u premijerligaškom debiju na "Lukama", gdje će Sloga u subotu od 13.30 ugostiti Zrinjski.

"Čeka nas meč sa aktuelnim prvakom države, ekipom koja igra i Evropu i sigurno da su i oni reprezentativnu pauzu, nakon teškog rasporeda, iskoristili da se osvježe. U Zrinjskom ima mnogo kvaliteta, imaju sjajne rezultate i nakon uvodnih mečeva digli su formu. Posljednja utakmica na 'Koševu' je pokazala i njihove određene slabosti, ali i njihov kvalitet, da kad odigraju nešto lošije dođu do boda", nahvalio je Maksimović rivala, a zatim se osvrnuo na ono s čim on raspolaže.

Maksimović je protekli period iskoristio da se što bolje upozna sa ekipom, prenese im određene ideje kako želi da se ekipa ponaša i igra, a na osnovu do sada viđenog na treninzima, optimista je pred duel sa šampionom.

"Očekujem da ćemo u duelu sa atraktivnim protivnikom imati ispunjene tribine i dobar ambijent. Nadam se da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu, da ćemo biti motivisani i maksimalno skoncentrisani. Želja nam je da se što bolje pripremimo za ovaj meč, kako bismo odigrali angažovano i pametno", poručio je Maksimović, a zatim dodao da "crveno-bijeli" moraju da jurišaju na što bolji rezultat kada igraju na svojim "Lukama", bez obzira na to ko je protivnik.

"S kim god da igramo na domaćem terenu, imamo obavezu da pokušamo doći do što boljeg rezultata. Da će biti lako − neće, kao što nije nijedna utakmica u ovom prvenstvu. Ali, vjerujem u ekipu, u ove momke i to pokazuje način na koji treniraju. Nadam se da će publika to prepoznati i da ćemo zajedno imati razloga za zadovoljstvo", dodao je trener Sloge.

Inače, ovaj meč otvara 11. kolo Premijer lige BiH, a sudiće ga Haris Halkić iz Sanskog Mosta. Istog dana na programu su još dva susreta ove runde, a preostala dva biće odigrana u nedjelju.

PREMIJER LIGA BIH - 11. KOLO:

Subota:

Sloga - Zrinjski (13.30)

Željezničar - Posušje (18.30)

Radnik - Sarajevo

Nedjelja:

Borac - Velež (17.30)

Široki Brijeg - Rudar Prijedor (19.45)



