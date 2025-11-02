Haos zbog Kristijana Ronalda i poklonjenih golova: "Dajte mu titulu, ovo je sramno"

U Saudijskoj Arabiji drugi digli glas zbog načina na koji Kristijano Ronaldo dolazi do golova, a njegov Al Nasr do bodova.

Izvor: Ellan Mad/Nexpher via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo već četvrtu sezonu igra u Saudijskoj Arabiji, međutim ono što svima "bode oči" je da nije osvojio niti jednu titulu sa Al Nasrom. To bi međutim moglo da se promijeni ove sezone jer je njegova ekipa prvoplasirana u saudijskom prvenstvu sa sedam pobjeda u isto toliko utakmica i drugoplasiranom Al Tavonu bježi tri boda, četiri je daleko Al Hilal, a skupocjeni Al Itihad ima čak deset manje.

Ipak, način na koji Al Nasr dolazi do pobjeda postao je sporan. Tako su u posljednjem odigranom kolu pobijedili Al Fajhu 2:1, i to golom Kristijana Ronalda iz penala - u 14. minutu nadoknade.

This is the penalty Al Nassr got. They really want Ronaldo to win atleast a single trophy.pic.twitter.com/Iju3Z3uqLr — Fcb Zone (@FcBarcaZone)November 1, 2025



To je već četvrti penal koji je Ronaldo izveo ove sezone i zato su drugi timovi odlučili da dignu glas. Pedro Emanuel, koji sjedi na klupi poražene Al Fajhe, poludio je kada je vidio da je utakmica produžena čak 16 minuta, a još više za šta je Ronaldo dobio penal.

"Nema potrebe da se igraju 34 kola ako je poenta ovoga da se zadovolji samo Kristijano Ronaldo. Ovo što se danas desilo nije dobro za rast i razvoj saudijske lige", kukao je Pedro Emanuel, inače Ronaldov zemljak iz Portugala.

Uz njega, Ronalda su "udarili" i njegovi saigrač iz reprezentacije Žoao Kanselo i Ruben Neveš koji nastupaju za rivalski Al Hilal, Srbina Sergeja Milinković-Savića, koji su ismijavali način na koji je Al Nasr došao do pobjede. Sve u svemu, optužuju Ronalda i njegov tim da "nečasno" dolaze do golova i pobjeda.

Podsjetimo, Kristijano Ronaldo postigao je osam golova ove sezone za Al Nasr.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:06 Ronaldo Izvor: Twitter/screenshot/StoolFootball Izvor: Twitter/screenshot/StoolFootball

