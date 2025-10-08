Kristijano Ronaldo postao milijarder, prvi među fudbalerima

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo postao je prvi milijarder među igračima, nakon što je njegovo bogatstvo procijenjeno na 1,4 milijarde dolara, piše novinska agencija "Blumberg".

Izvor: Shutterstock

U izvještaju se navodi da je Ronaldo dugo zarađivao gotovo istu sumu novca kao argentinski fudbaler Lionel Mesi, kojeg mnogi smatraju njegovim glavnim rivalom, ali da je 2023. godine napravljena velika razlika između njih dvojice kada se radi o finansijama.

Ronaldo je potpisao ugovor sa Fudbalskim klubom Al Nasr u Saudijskoj Arabiji vrijedan 200 miliona dolara. Mesijeva plata nije toliko velika, ali će imati finansijski udio u Interu iz Majamija, u kojem trenutno igra, te bi nakon završetka profesionalne karijere mogao da ima isto bogatstvo kao Ronaldo.

Portugalac je tokom duge i uspješne karijere osvojio pet titula Lige šampiona, jedno Evropsko prvenstvo i dvije Lige nacija. On je najbolji strijelac u istoriji kada se radi o reprezentacijama država i prvi fudbaler u istoriji koji je postigao 900 golova u takmičarskim utakmicama.

(Srna)