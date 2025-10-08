logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristijano Ronaldo postao milijarder, prvi među fudbalerima

Kristijano Ronaldo postao milijarder, prvi među fudbalerima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
0

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo postao je prvi milijarder među igračima, nakon što je njegovo bogatstvo procijenjeno na 1,4 milijarde dolara, piše novinska agencija "Blumberg".

Kristijano Ronaldo Izvor: Shutterstock

U izvještaju se navodi da je Ronaldo dugo zarađivao gotovo istu sumu novca kao argentinski fudbaler Lionel Mesi, kojeg mnogi smatraju njegovim glavnim rivalom, ali da je 2023. godine napravljena velika razlika između njih dvojice kada se radi o finansijama.

Ronaldo je potpisao ugovor sa Fudbalskim klubom Al Nasr u Saudijskoj Arabiji vrijedan 200 miliona dolara. Mesijeva plata nije toliko velika, ali će imati finansijski udio u Interu iz Majamija, u kojem trenutno igra, te bi nakon završetka profesionalne karijere mogao da ima isto bogatstvo kao Ronaldo.

Portugalac je tokom duge i uspješne karijere osvojio pet titula Lige šampiona, jedno Evropsko prvenstvo i dvije Lige nacija. On je najbolji strijelac u istoriji kada se radi o reprezentacijama država i prvi fudbaler u istoriji koji je postigao 900 golova u takmičarskim utakmicama.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijano Ronaldo fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC