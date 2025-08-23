Ronaldo dobio milione i izgubio sva tri finala: Sergej i Mitrović mnogo uspješniji

Kristijano Ronaldo izgubio je sva tri finala u Saudijskoj Arabiji, nastavljaju se njegove muke tamo. Došao je za ogroman novac i nema nijedan trofej.

Kristijano Ronaldo otišao je u Saudijsku Arabiju za ogroman novac, dobio je milione da bi nastavio karijeru u Al Nasru. Tamo je otišao 2023. godine i još uvijek nije osvojio nijedan trofej. Izgubio je sva tri finala koja je igrao sa klubom. To se nije promijenilo ni poslije Superkupa Saudijske Arabije.

Na neutralnom terenu u Hong Kongu, Al Ahli je došao do trofeja poslije boljeg izvođenja penala. Ronaldo je uradio sve šta je bilo do njega. Dao je gol, pogodio u penal seriji, ali trofej će još da čeka. Ronaldo je pogodio sa penala u 4. minutu, ali je Kesi izjednačio u dubokoj nadoknadi prvog poluvremena.

Marcelo Brozović pogodio je u 82. minutu i djelovalo je da će Al Nasr konačno da osvoji trofej sa Portugalcem, vrijeme je radilo za njih. Ipak, Ibanjez je u 89. minutu na asistenciju Mareza izjednačio, pa se odmah pristupilo izvođenju penala. Tamo su svi bili sigurni, pogađali su, osim Abudala Al Habarija koji je u četvrtoj seriji promašio za Al Nasr. Prije njega su sigurni bili Ronaldo, Brozović i Žoao Feliks. Golove i titulu donijeli su Toni, Kesi, Marez i Burakan, a penal koji je "ovjerio" pobjedu dao je Galeno.

Ronaldo pobjesnio, Sergej i Mitar su uspješniji

Po završetku meča moglo je da se vidi koliko je Ronaldo ljut i bijesan iako je dobio nova pojačanja. Izgubio je svoje treće finale sa timom, a bio je tako blizu. Na snimcima i fotografijama se vidi koliko je ljut, teško mu je sve to palo i nije mogao da podnese poraz.

Primjera radi, Sergej Milinković-Savić i Aleksandar Mitrović su sa Al Hilalom mnogo uspješniji. I oni su došli 2023. godine i dominiraju tamo. Uzeli su po četiri titule, od čega dvije u Superkupu.