Koliko košta vjerenički prsten koji je Ronaldo dao Georgini? Eksperti se javili, jedno ne mogu da provale

Eksperti su se oglasili povodom cijene vjereničkog prstena koji je Kristijano Ronaldo dao Georgini Rodrigez. Nisu složni oko tačne cijene, ali je jasno da je u pitanju milionski iznos.

Kristijano Ronaldo je konačno donio odluku da napravi svadbu i da stane na "ludi kamen" sa Georginom Rodrigez. Njih dvoje su u vezi devet godina, a tek sada je portugalski as odlučio da je zaprosi. Ona se pohvalila vjereničkim prstenom na svojim društvenim mrežama i potvrdila da je pristala.

"Da, hoću. U ovom i u svim ostalim životima." Napisala je Georgina uz fotografiju na kojoj se nalaze njihove ruke i vjerenički prsten. Brzo su počele da stižu poruke i čestitke sa svih strana za srećni par.

Njih dvoje su se upoznali u "Guči" prodavnici u Madridu gdje je Argentinka radila kao pomoćnik menadžera. Tako je počela njihova veza koja je izdržala skoro deceniju. Ronaldo ima petoro djece od čega dvije ćerke sa Georginom rođene 2017. i 2022. godine. U drugoj trudnoći je nosila blizance ali je dječak nažalost preminuo na rođenju. Iz prethodne veze Kristijano ima sina, kao i sina i ćerku koji su na svijet došli preko surogata.

Koliko vrijedi njen prsten?

Objava Georgine o vjeridbi izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama i odmah su krenule spekulacije o tome koliko košta taj prsten. Za strane medije govorili su mnogi eksperti koji se bave upravo dijamantima. Šta su zaključili? Ne zna se još uvijek tačna cijena, ali navode da je između dva i pet miliona dolara.

Teško im je bez analize da procijene tačno koliko karata ima i koja je tačna cijena. Izvršni direktor "Rare Carat" Adžaj Anand je rekao da prsten ima preko 30 karata i da je cijena oko pet miliona dolara.

Specijalistkinja za vjereničko prstenje Laura Tejlor, koja radi za "Lorel diamonds", tvrdi da prsten ima između 15 i 20 karata i da košta oko dva miliona dolara. Tobijas Kormid, koji je direktor u kompaniji "77 diamonds" u Londonu, tvrdi da prsten ima između 35 i 37 karata i da vrijedi najmanje pet miliona dolara.