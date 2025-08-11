Kristijano Ronaldo vjerio Georginu Rodrigez: Za ovakav prsten vrijedjelo je čekati 10 godina

Nakon dugogodišnje ljubavi, vrijeme je za brak Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez.

Izvor: Instagram/georginagio/Printscreen

Legendanri portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo odlučio je da se ženi! Za sada još ne znamo kada će to biti, ali na ruci njegove izabranice Georgine Rodrigez zasijao je impresivan prsten o kakvom mašta većina žena na svijetu. Očigledno su Kristijano i Georgina odlučili da naprave iskorak.

"Da, hoću. U ovom i u svim ostalim mojim životima", napisala je Georgina Rodrigez na svom profilu, uz fotografiju šake na kojoj se vidi ogroman prsten. Vidi se na istoj fotografiji i ruka Kristijana Ronalda, koji je očigledno čekao pravi trenutak kako bi iznenadio svoju najveću ljubav i životnu saputnicu.

Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo u vezi su već gotovo čitavu deceniju. Oni su se upoznali u Guči prodavnici u Madridu, gdje je ljepotica iz Argnetine radila kao pomoćnik menadžera. Odmah su se stvorile emocije, a Georgina je bila Kristijanova podrška u nekim od najboljih i nekim od najtežih trenutaka njegove karijere.

Kristijano Ronaldo ima petoro djece, ali samo dvoje mu je rodila Georgina Rodrigez. Prvu ćerku rodila je 2017. godine, a drugu 2022. godine. Tada je Argentinka iznijela blizanačku trudnoću, ali je dječak preminuo na rođenju. Georgina Rodrigez svu Kristijanovu dejcu smatra i svojom.