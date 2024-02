Djevojka Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, proslavila je 30. rođendan i pohvalila se skupocjenim poklonom.

Izvor: Instagram/georginagio

Kristijano Ronaldo poklonio je svojoj partnerki Georgini Rodrigez sat marke "Džejkob end Ko", vrijedan 100.000 dolara. Ona se pohvalila na tom poklonu objavom na društvenoj mreži Instagram, uz poruku fudbaleru: "Hvala ti, ljubavi".

Sat koji je fudbaler Al-Nasra poklonio partnerki ima ružičasti kaiš i optočen je dijamantima. Odabrao je baš taj skupocjeni primjerak povodom Georgininog 30. rođendana. Kristijano Ronaldo takođe posjeduje sat istog proizvođača i najskuplji je na svijetu.

Interesantno je to da je Kristijano Ronaldo prijatelj sa Džejkobom Arabom (58), dizajnerom i osnivačem brenda "Džejkob end Ko" i kompanije koju je osnovao 1986. godine. Rođen u Taškentu kao Jokub Arabov, Ronaldov prijatelj sa porodicom je 1979. emigrirao u Njujork, nastanio se u Kvinsu i već kao tinejdžer počeo je da radi u poznatim juvelirnicama. Sada je vlasnik brenda čiji su zaštitni znak luksuzni proizvodi.

Pogledajte Georginin poklon:

Kristijano i "Džejkob end Ko" godinama sarađuju i u sklopu te saradnje nastala su dva skupocjena sata - "Let CR7" ("Flight CR7") i "Srce CR7" ("Heart of CR7"). Vjerovatno u dogovoru sa Džejkobom Arabom, Ronaldo je odabrao i ovaj, poseban poklon za Georginu, sa kojom je u vezi od 2016. Navodno, upoznali su se kada je on ušao u "Guči" prodavnicu u Madridu, a ona je u to vrijeme bila prodavačica. Zajedno imaju dvoje zajedničke djece - ćerke Alanu Martinu, rođenu 2017. i Belu Esmeraldu, rođenu 2022.

"Kako smo se upoznali? Bilo me sramota"

Vidi opis Kako je prodavačica u butiku osvojila Kristijana Ronalda? 100.000 dolara na ruci, obasipa je poklonima! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 11 11 / 11

"On je tako zgodan. Kada sam ga prvi put vidjela, bilo me je sramota da ga pogledam", rekla je ona o upoznavanju sa Ronaldom u jednom TV intervjuu. Tom prilikom je priznala i da su se sreli spletom okolnosti, jer je ona radila do 17 časova, a ostala je duže da bi pomogla koleginici. "Konačno sam mogla da krenem kući, tri sata kasnije nego što je bilo planirano i dok sam se spremala, Kristijano je ušao sa svojim najstarijim sinom i nekim prijateljima. Hajde da kažem samo da sam osjetila leptiriće u stomaku", otkrila je španska ljepotica, rođena u Argentini 1994. godine.