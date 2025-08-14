Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez navodno su već potpisali tajni sporazum i riješili pravnu stranu. Šta god da se desi ona će biti obezbijeđena do kraja života.

Izvor: Profimedia/LaPresse/Fabio Ferrari

Kristijano Ronaldo zaprosio je Georginu Rodrigez poslije devet godina veze. Ona se pohvalila na društvenim mrežama vjereničkim prstenom, a sada su u javnost isplivale i informacije o svemu tome. Navodno je već spreman predbračni ugovor koji će uskoro da potpišu i koji će da riješi pravnu stranu njihovog budućeg braka, a koji je dogovoren već ranije.

O čemu se radi? Portugalski magazin "TV Guia" objavio je informacije o njihovom sporazumu i prema njima će Georgina da bude obezbijeđena do kraja života. U pitanju je dogovor po kom će Ronaldo navodno da joj isplaćuje 100.000 evra mjesečno u slučaju razlaza. Takođe, luksuzna vila u Madridu prešla bi u njeno vlasništvo. O svemu tome pričalo se odavno, a sada će da postane i jasno.

Vidi opis Ronaldo i Georgina potpisuju predbračni ugovor: Otkriveno koliko će ona zaraditi ako raskinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cristiano/Instagram Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Profimedia/LaPresse/Fabio Ferrari Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/cristiano Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/georginagio/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/printscreen/georginagio Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/Cristiano/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/ cristiano Br. slika: 12 12 / 12 AD

U pitanju je vila koju je u Madridu kupio za pet miliona evra 2010. godine i koja ima 950 kvadrata. Navodno je dogovor o svemu ovome sklopljen poslije rođenja njihove prve ćerke, a zvanično će predbračni ugovor uskoro da potpišu.

Koliko vrijedi vjerenički prsten?

Georgina Rodrigez Ronaldo verenički prsten

Izvor: Instagram printscreen / georginagio

Georgina se pohvalila vjereničkim prstenom i mnogi su odmah počeli sa analizama oko vrijednosti tog prstena. Javili su se eksperti u tom polju i nisu mogli da se slože oko tačne vrijednosti, jer bi morali da uzmu prsten i da ga analiziraju što se neće dogoditi. Prema mišljenju eksperata vrijednost prstena je između 2 i 5 miliona dolara. Jedni misle da ima između 15 i 20 karata, a drugi da ima preko 30 karata.

Bilo kako bilo, njih dvoje planiraju brak, a tu je i petoro djece. Dvije ćerke sa Georginom rođene 2017. i 2022. godine, a iz prethodne veze Kristijano ima sina, kao i sina i ćerku koji su na svijet došli preko surogata.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:11 Georgina i Ronaldo na jahti Izvor: Printscreen/Instagram Izvor: Printscreen/Instagram

(MONDO)