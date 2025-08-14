Ronaldo i Georgina potpisuju predbračni ugovor: Otkriveno koliko će ona zaraditi ako raskinu

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez navodno su već potpisali tajni sporazum i riješili pravnu stranu. Šta god da se desi ona će biti obezbijeđena do kraja života.
Kristijano Ronaldo zaprosio je Georginu Rodrigez poslije devet godina veze. Ona se pohvalila na društvenim mrežama vjereničkim prstenom, a sada su u javnost isplivale i informacije o svemu tome. Navodno je već spreman predbračni ugovor koji će uskoro da potpišu i koji će da riješi pravnu stranu njihovog budućeg braka, a koji je dogovoren već ranije.
O čemu se radi? Portugalski magazin "TV Guia" objavio je informacije o njihovom sporazumu i prema njima će Georgina da bude obezbijeđena do kraja života. U pitanju je dogovor po kom će Ronaldo navodno da joj isplaćuje 100.000 evra mjesečno u slučaju razlaza. Takođe, luksuzna vila u Madridu prešla bi u njeno vlasništvo. O svemu tome pričalo se odavno, a sada će da postane i jasno.
U pitanju je vila koju je u Madridu kupio za pet miliona evra 2010. godine i koja ima 950 kvadrata. Navodno je dogovor o svemu ovome sklopljen poslije rođenja njihove prve ćerke, a zvanično će predbračni ugovor uskoro da potpišu.
Koliko vrijedi vjerenički prsten?
Georgina se pohvalila vjereničkim prstenom i mnogi su odmah počeli sa analizama oko vrijednosti tog prstena. Javili su se eksperti u tom polju i nisu mogli da se slože oko tačne vrijednosti, jer bi morali da uzmu prsten i da ga analiziraju što se neće dogoditi. Prema mišljenju eksperata vrijednost prstena je između 2 i 5 miliona dolara. Jedni misle da ima između 15 i 20 karata, a drugi da ima preko 30 karata.
Bilo kako bilo, njih dvoje planiraju brak, a tu je i petoro djece. Dvije ćerke sa Georginom rođene 2017. i 2022. godine, a iz prethodne veze Kristijano ima sina, kao i sina i ćerku koji su na svijet došli preko surogata.
(MONDO)