Miško Ražnatović o Zvezdi i Partizanu: "Ne znam da li primjećujete? Došla su druga vremena"

Poznati srpski agent Miško Ražnatović komentarisao je situaciju u KK Crvena zvezda i KK Partizan.

Poznati srpski agent Miško Ražnatović gostovao je u emisiji "Indirektno kod Milana i Popa" na Una TV u kojoj je govorio na razne teme, između ostalog o aktuelnoj situaciji u srpskoj košarci, s naglaskom na Crvenu zvezdu i Partizan i način na koji posluju ova dva kluba.

"Zaboravljamo teren sada, nebitno je ko ima 16 pobjeda, ali u posljednjih godinu i nešto, Crvena zvezda je napravila nestvaran skok i približila se najvećim evropskim klubovima", rekao je Ražnatović.

"Šta su uradili? U Pioniru su adaptirali jedan dio iza, gdje je najmodernija teretana, gdje se pravi hrana za igrače, gdje postoji nevjerovatna bioskopska sala za gledanje i tako dalje. Taj dio je drugi najbolji u Evropi od onoga što sam vidio. Samo Real Madrid ima bolji. Takođe, masa NBA timova trenira u malim dvoranama od 300-500 ljudi, a Zvezda u dvorani od sedam-osam hiljada ljudi i zaista je napravila veliki iskorak", naglasio je Ražnatović.

Primijetio je takođe Miško Ražnatović da i čelnici Crvene zvezde sada drugačije pristupaju nekim stvarima:

"Takođe, ne znam da li primjećujete - došla su druga vremena.Ne može više dril, dril, dril sa igračima. Mora samo podrška. Jeste li vidjeli šta Zvezda radi? Odvedu ih na fudbal, pa na vaterpolo, pa šokantno - čelnici kluba na večeri sa Batlerovim roditeljima. I to je nešto što će im pomoći da dovedu bolje strance. Amerikanci prvo što urade kad dobiju ponudu zovu nekog Amerikanca koji je u tom klubu i on im kaže 'imamo hranu, ovo-ono, uprava nas tretira dobro''", dodao je agent.

Kakva je situacija u Partizanu?

"Kada je Partizan u pitanju, ono što je doskora bila njegova velika prednost, sada bi mogao da bude problem, zbog velikog nezadovoljstva koje su navijači pokazali prema strancima u svom timu poslije odlaska trenera Željka Obradovića. Sada se ta situacija polako vraća u normalu, ali šteta je već učinjena. Partizan je uvijek imao tu prednost, jer igraš 30 posto bolje uz 'ludilo' podršku navijača, ali sada to može da bude problem. Jer, rijetko se dešava da ti navijači polupaju stakla na svlačionici i to nije dobro. U ovom trenutku Crvena zvezda taj dio van terena radi dosta bolje", rekao je Ražnatović i zaključio:

"U tom organizacionom stepenu su se popeli na nivo koji ja nisam očekivao, jer uvijek je Partizan bio avangarda kada je košarka u pitanju.Ali, dolaskom ljudi iz biznisa koji su doveli neke ljude sa iskustvom kao što je Milan Tomić i krenuli da rade druge stvari koje do sada nisam vidio, kao ovo da predsjednik kluba i još dvojica ugoste roditelje igrača iz Amerike. To sigurno imponuje tim igračima'.'

