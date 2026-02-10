Za koga navija Miško Ražnatović? Konačno je riješio ovu dilemu i mnoge je iznenadio

Miško Ražnatović često je "optuživan" da navija za Crvenu zvezdu ili Partizan. Konačno je odgovorio ko mu je u srcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović prisutan je oko tridesetak godina na javnoj sceni, posluje sa najvećim svjetskim klubovima, ali ipak najviše sa Crvenom zvezdom i Partizan. Nerijetko se dešavalo da ga navijači jednog kluba optužuju da navija za "onaj drugi klub" i obrnuto, dok je sve vrijeme izbjegavao odgovor na pitanje - za koga navija?

Od njega se moglo čuti da je to za Megu, u kojoj igraju njegovi klijenti, dok je sada u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" na Una TV dao i konkretan odgovor na ovo pitanje.

"Suština je da je uvijek postojala dobra namjera, u odnosu na Partizan i u odnosu na Zvezdu. Ja stvarno nikad nisam navijao ni za jedan od ta dva tima", rekao je Miško Ražnatović pa otkrio da je ipak u srcu posebno mjesto rezervisano za jedan drugi klub iz Beograda.

"Moj deda je bio predratni student, navijao je za BASK i usadio mi je da u fudbalu navijam za OFK Beograd. Govorimo o djetinjstvu, nije sad na primjer, navijao sam za Zvezdu, pa ću sad njih da favorizujem, a ne bih ih favorizovao i da sam navijao. Jednostavno, uvijek od 30 godina postoji dobra namjera u odnosu na oba kluba i pomagalo im se uvijek i tako dalje. Sad ne možeš da pomogneš nekome ko ne želi da mu se pomogne", dodao je on.

Ražnatović se tokom iste emisije dotakaoigrača koje je nudio Partizanu, prekida saradnje saMatijasom LesoromiVasilijem Micićem, dok je takođe imao i anegdote vezane za Željka Obradovića.