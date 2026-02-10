"Nudio sam Partizanu Petruševa i dobio najnevjerovatniji odgovor": Miško Ražnatović prvi put javno iznio imena

Najpoznatiji srpski agent nabrojao imena igrača koje je prethodnih godina nudio Partizanu, a koji nisu bili dovođeni odlukom kluba. Među njima su i Filip Petrušev, Silvan Fransisko, Vil Klajburn, pa i Tajson Karter.

Najuticajniji srpski agent Miško Ražnatović detaljno je govorio o svom odnosu sa Partizanom, sa kojim je prethodnih godina blisko sarađivao, ali imao i prekide saradnje u vrijeme javnog sukoba sa Zoranom Savićem, bivšim sportskim direktorom. Gostujući na TV Una u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa", poznati srpski menadžer je nabrojao imena igrača koje je nudio crno-bijelima prethodnih godina, a koje su oni odbili. Prepričao je i obrazloženja koja je dobijao iz Humske uz svako "Ne".

"Nudim igrače za koje vjerujem da će pomoći određenom treneru. Jednu vrstu igrača nudim trenerima koji 'puste' igrače, a drugu vrstu igrača trenerima koji insistiraju na organizovanoj košarci. Mislio sam i možda nisam bio u pravu, da će ti igrači koje sam nudio biti dobri u sistemu trenera Obradovića, u kojem moraju da budu pametni igrači, jer mnogo moraju da pamte u odbrani i napadu", rekao je Ražnatović.

"Slao sam poruke Saviću kad god igra dobro"

"Krenimo redom. Sa plejmejkerske pozicije, u ranoj fazi, Silvan Fransisko. Idemo dalje, moja filozofija je idealna kombinacija 'Larkin - Micić'. Na mikro primjeru Partizana moja ideja je bila Jam Madar - Neno Dimitrijević. Nekoliko puta sam pričao sa njim (Dimitrijevićem), ima srpski pasoš, većeg navijača Partizana nisam vidio. Zvezda je pokazivala interesovanje, ali u startu je odbijao. Dao je na VTB Kupu 33 poena protiv Partizana za Uniks i mislio sam da će to biti trambolina da napravim taj transfer. Kad god je dobro igrao slao sam poruke Saviću. Ta moja ideja je odbijena uz objašnjenje da su premladi. Kažem 'OK, Dimitrijević ode u Milano'."

"Idemo dalje, pričamo o bekovima. Kosta Kondić je bio u Megi i ima srpski pasoš, veoma je interesantan, signalizirao sam i da je Mekinli Rajt iz Budućnosti jedini evropski plej koji igra dobro u oba pravca. Dubai se sjeti i potpiše ih u aprilu, u junu me oni zovu za obojicu", otkrio je prvi put Ražnatović.

Zašto je Partizan odbio Petruševa?

"Ove godine je nuđen Tajson Karter, nisu ga uzeli, ne mogu da kažem sad... Ranije je bio Vil Klajburn, koji je bio 'prestar'. Ali svako ima svoju filozofiju i ne može niko da se buni. Ipak, na primjer Filip Petrušev doživi fijasko u Efesu i kažem da moram da ga vratim, kao Džanana Musu kroz Breogan. Pomislio sam tada da je najbolje da Petrušev ide kod Obradovića, da će ga natjerati da trenira sa 120 odsto. Zovem ga egzaltirano, mislio sam da samo treba da pričamo o novcu, a dobijem najnevjerovatniji odgovor u istoriji košarke: 'On loše dodaje sa visokog na nisk posta i imam loše informacije iz reprezentacije o njemu.' U tom trenutku, reprezentacija gubi u Nišu. Kažem 'OK, nudim ga Zvezdi', a Zvezda ga naravno sa osmijehom na licu potpiše i to je to."

Prema riječima Miška Ražnatovića, Željko Obradović nije htio Lovernja.

"Ovo je prvi put da obrazlažem detaljno kako se rade transferi. Dakle, Partizan prošle godine ima Dejvisa, Koprivicu, Tajrika Džounsa. Odu dvojica, ostane Tajrik, traže drugog. Kažem im 'Potpišite Žofrija Lovernja, igraće 10 minuta i biće autoritet svima, ima istetovirano 'Partizan', navijači su ludi za njim i Amerikanci će imati respekt, igrao je NBA, znaju ga. Dakle, treći centar, pet minuta po meču.' Idem ulicom i 20 ljudi me zaustavi i pita što ne potpišem Lovernja. Uprava kluba je željela da ga potpiše koliko sam čuo, ali rečeno je da Željko nije bio za to. Potpisao je za mnogo veći novac u Kuvajtu, uživa. I ponavljam, nema nikakvih problema."

"Kažu da sam grobar srpske košarke"

Više od svega navedenog, Ražnatoviću para uši ocena da je on "grobar srpske košarke":

"I na sve ovo i na sve ove pokušaje koje su odbili, nebitno iz kog razloga, ispade da sam neprijatelj Partizana koji neće da im da igrače i da radi nešto protiv njih. To je druga najnevjerovatnija stvar koju sam čuo. A prva, najnjeverovatnija je da sam grobar srpske košarke. Kažu 'zalizani je grobar srpske košarke', uzmu daljinski i gledaju reprezentaciju Srbije u kojoj je sedam igrača poniklo u Megi. A Mege ne bi bilo da nije bilo 'grobara srpske košarke'. Takva konstrukcija samo u Srbiji može da bude plasirana i uopšte me ne dotiče. Za pet godina neće biti pet, ni šest, već 10 igrača koji su ponikli u Megi", naglasio je Ražnatović.