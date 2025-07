Miško se hitno oglasio o Filipu Petruševu: U Grčkoj objavili da je sve gotovo, morao da reaguje

Srpski agent Miodrag Ražnatović se oglasio povodom najavljenog odlaska Filipa Petruševa iz Olimpijakosa.

Najpoznatiji srpski košarkaški agent Miodrag Ražnatović demantovao je odlazak Filipa Petruševa iz Olimpijakosa. Doskorašnji centar Crvene zvezde ovog ljeta će se vratiti u grčki klub sa pozajmice u Srbiji i očekuje se konačna odluka o tome da li će ostati u Pireju ili otići.

Jedno je sigurno - on je i dalje igrač Olimpijakosa, što je Ražnatović nedvosmisleno poručio citiravši netačnu vijest da su se srpski reprezentativac i grčki šampion rastali. "Prema Mišku Ražnatović, to je još jedna ljetna lažna vest", objavio je on.

U Grčkoj uveliko sele Petruševa iz Olimpijakosa

Petrušev ima ugovor sa Olimpijakosom do 2026. a vijest o njegovom odlasku iz Olimpijakosa bila je udarna u ponedjeljak uveče u grčkim medijima. Uključujući i one pouzdane, poput "Eurohoopsa".

Taj izvor je iznio informaciju da je u ovom trenutku "gotovo izvjesno" da će Petrušev sljedeće sezone igrati za drugi tim. "Važno je naglasiti da obje strane u ovom trenutku idu u tom smjeru i da bi i Olimpijakos i igrač pozdravili takav rasplet", navedeno je.

Prema istom izvoru, Petrušev se nada povratku u NBA ligu u kojoj je prekratko boravio u Filadelfiji (igrao samo 41 sekund), a Olimpijakos bi navodno prhivatio i ponudu nekog evroligaša.

Obeštećenje je 900.000 dolara

Ugovor Filipa Petruševa sa Olimpijakosom sadrži "izlaznu" klauzulu od 900.000 dolara, koju bi mogla da aktivira Crvena zvezda, koja bi ga rado vratila u tim za sezonu 2025/26. U minuloj takmičarskoj godini imao je značajnu ulogu, u određenim fazama sezone bio i najbolji igrač srpskog tima, a trener crveno-bijelih Janis Sferopulos rekao je grčkim medijima da su timovi postigli dogovor o transferu, ali da centar želi još vremena.

"Klubovi su došli do dogovora oko Petruševa. Imamo i verbalni dogovor sa Petruševom, ali on želi da sačeka još malo", kazao je Sferopulos prije nekoliko dana.

Trener Olimpijakosa mu javno poručio da ne dolazi

Jorgos Barcokas, šef struke Olimpijakosa, prošlog mjeseca je u jednom intervjuu javno izrekao oštre poruke na račun srpskog centra. Bez ustezanja je rekao da ga ne želi u timu zbog stava koji mu se nije svidio.

"Petrušev je među onima koji ne žele da budu u Olimpijakosu. On je izuzetno talentovan igrač i prema mom mišljenju je upravo ono što nam je potrebno, može da igra i na pozicijama 'četiri' i 'pet'. Može da šutira, da skače, dobar je u tranziciji... Drugim riječima, on je 'kompletan paket' u evropskoj košarci. Došao je prošle godine katastrofalno razočaran, jer prethodno nije imao ulogu u Americi, a bio je i u užasnom fizičkom stanju. Bilo mu je potrebno da radi dva mjeseca da bi se vratio, svi su se trudili oko njega, individualni treneri, treneri tima, kondicioni, fizioterapeuti... Stekao je kondiciju i u jednom trenutku počeo da pokazuje znakove talenta", kazao je Barcokas.

"Potom je igrao loše u finalu, a pokazao je potpuno nepoštovanje prema timu kada je došao Vezenkov. Nije htio bilo koga da sluša, skretao je pogled, to je bio njegov način da nam pokaže da hoće da ode. To nije imalo veze sa njegovom klasom, talentom ili načinom na koji ga tretiramo. Ako ga pitate, reći će vam da sam ga tretirao kao svog sina, sa toliko ljubavi. A odjednom je skretao pogled, šetkao po terenu, sve to čim je došao Vezenkov. To nismo mogli da tolerišemo. Neko mora da bude tamo da bi pokazao svoj talenat. Filip je želio da ode i naravno, istorija je pokazala da je svake godine mijenjao timove", naveo je tada Barcokas.

Miško Ražnatović je tada javno odgovorio treneru, ne dopuštajući da javno iznosi takve ocene na račun igrača kojeg zastupa.

"Imamo novog kralja Luja XIV, ali ne u Francuskoj, već ovoga puta u Grčkoj. Luj je rekao : 'Država to sam ja', i sada imamo nekoga ko kaže: 'Klub, to sam ja!' Ako igrač osjeća da ga trener ne koristi pravilno, ne daje mu minute na terenu koje zaslužuje, ne komunicira adekvatno sa njim, to ne znači da ne želi da igra za klub. Samo želi da izbjegne da ga taj trener opet trenira, a ako je to neizbježno pomiriće se sa tim", branio je tada Petruševa Ražnatović.

