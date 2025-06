Navijač vrijeđao Petruševa, centar crveno-bijelih odgovorio: "Sreća pa se ti ništa ne pitaš..."

Filip Petrušev odgovorio je jednom od navijača na komentar koji je dobio ispod svoje objave.

Izvor: MN PRESS

Filip Petrušev stigao je u Crvenu zvezdu na pozajmicu iz Olimpijakosa. Centar tima sa Malog Kalemegdana odigrao je veoma dobru sezonu, pa bi bratski klub iz Pireja želio centra nazad, dok bi beogradski tim želio da ga zadrži. Sve više govori se o tome da bi reprezentativac Srbije mogao nazad u Grčku, Petrušev je zbog brojnih vijesti odgovorio i jednom od navijača.

"Smradi*o jedna, kad 3. but bude trebalo da ti se oživljava karijera, što dalje od Zvezde", stajalo je u komentaru koji je uočio "HotSport". Petruševu nije trebalo mnogo vremena i brzo je odgovorio navijaču koji ga je kritikovao. "Sreća pa se ti ne pitaš ništa, a to što vjeruješ svemu što pročitaš na internetu i ovo što pišeš govori o tebi", odgovorio je Filip.

Petrušev je u sezoni 2022/23 nosio dres Crvene zvezde, a onda ponovo u sezoni 2024/25. Prethodno se reprezentativac Srbije oprobao u NBA ligi, a onda i Olimpijakosu, ali najbolje partije pružio je u crveno-bijelom dresu. U minuloj sezoni bilježio je 12,4 poena, 4,6 skoka i 1,5 asistenciju, pa je imao ulogu najboljeg igrača svog tima na terenu.

Da li Petrušev ostaje u Zvezdi?

Petrušev je već istakao da bi voleo da ostane u crveno-belom timu, ali prema nalogu "tipsnslips" to se neće dogoditi. "Filip Petrušev je donio odluku da ostane u Olimpijakosu. Odluka je konačna. Nema opcije za odlazak u NBA, ali se Petrušev ne vraća u Crvenu zvezdu", navodi se u objavi.

Da li je Barcokas zadovoljan Filipom?

Jorgos Barcokas grčkim medijima rekao je da nije zadovoljan igrom Filipa Petruševa, a glavni razlog za to bila je loša igra u finišu sezone 2023/24.

"Petrušev je među onima koji ne žele da budu u Olimpijakosu. On je izuzetno talentovan igrač i prema mom mišljenju je upravo ono što nam je potrebno, može da igra i na pozicijama 'četiri' i 'pet'. Može da šutira, da skače, dobar je u tranziciji... Drugim riječima, on je 'kompletan paket' u evropskoj košarci. Došao je prošle godine katastrofalno razočaran, jer prethodno nije imao ulogu u Americi, a bio je i u užasnom fizičkom stanju. Bilo mu je potrebno da radi dva mjeseca da se vrati, svi su se trudili oko njega, individualni treneri, treneri tima, kondicioni, fizioterapeuti... Stekao je kondiciju i u jednom trenutku počeo da pokazuje znakove talenta.

Jorgos Barcokas trener Olimpijakosa

Potom je igrao loše u finalu, a pokazao je potpuno nepoštovanje prema timu kada je došao Vezenkov. Nije htio bilo koga da sluša, skretao je pogled, to je bio njegov način da nam pokaže da hoće da ode. To nije imalo veze sa njegovom klasom, talentom ili načinom na koji ga tretiramo. Ako ga pitate, reći će vam da sam ga tretirao kao svog sina, sa toliko ljubavi. A odjednom je skretao pogled, šetkao po terenu, sve to čim je došao Vezenkov. To nismo mogli da tolerišemo. Neko mora da bude tamo da bi pokazao svoj talenat. Filip je želio da ode i naravno, istorija je pokazala da je svake godine mijenjao timove", rekao je Barcokas.

