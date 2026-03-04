Atletiko zamalo ispustio četiri gola u polufinalu Kupa kralja

Atletiko Madrid je jedva uspio da sačuva četiri gola prednosti protiv Barselone i da ode u finale Kupa Kralja.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Nevjerovatno šta je Atletiko Madrid uradio sebi. Nakon što su u prvom meču polufinala Kupa Kralja pobijedili Barselonu sa 4:0 u revanšu su strijepili do posljednje sekunde oko prolaska dalje.

Već u 29. minutu Bernal je na asistenciju Lamina Jamala pogodio za 1:0, da bi potom u finišu prvog poluvremena bila viđena drama. Svi su očekivali da sudija svira kraj, ali on je umjesto toga svirao penal na Rafinji.

U 50. minutu prvog poluvremena upravo je Brazilac preuzeo odgovornost i pogodio za 2:0, a onda je u drugom poluvremenu Huan Muso na golu spasavao Atletiko. Sve do 72. minuta kada je Bernal na dodavanje Kansela pogodio pa se ušlo u dramatičan finiš.

Tu je ipak Muso sačuvao mrežu i ostalo je 3:0, pa je Atletiko bukirao mjesto u finalu. Tu će se sastati sa ekipom iz Baskije pošto su u drugom polufinalu Atletik Bilbao i Real Sosijedad. U prvom meču na "San Mamsu" bilo je 1:0 za tim iz San Sebastijana koji će u srijedu to braniti na svom terenu.

(MONDO)

