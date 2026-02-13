logo
Da li će da amputiraju nogu Lindzi Von? Ljekari su baš zabrinuti, objasnili su šta je glavni problem

Da li će da amputiraju nogu Lindzi Von? Ljekari su baš zabrinuti, objasnili su šta je glavni problem

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Ljekari su zabrinuti za Lindzi Von, spominju i najgore moguće opcije za njenu povredu, a to je amputacija noge poslije pada i operacija.

Povreda Lindzi Von veoma ozbiljna Izvor: Instagram/lindseyvonn

Lindzi Von (41) je mnogo rizikovala i sa rupturom prednjeg ukrštenog ligamenta odlučila da se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama. Nažalost, doživjela je pad na trci i helikopterom je prebačena u bolnicu gdje je imala nekoliko operacija. Njeno stanje brine mnoge, a javio se i specijalista za koljena, francuski ljekar Bertran Soneri-Kote koji je dao zabrinjavajuće prognoze - spominjao je i amputaciju...

"Teško je pričati o periodu oporavka. Biće potrebno nekoliko mjeseci prije nego što uopšte bude mogla da hoda normalno. Njen prvi cilj sada je da sačuva nogu i da zadrži šanse da hoda uopšte. Nismo ni blizu faze u kojoj bi moglo da se priča o njenom povratku skijanju na vrhunskom nivou. Neke povrede slične njenima dovode i do amputacije", rekao je Bertran za "RMC".

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Brine ga i njena fotografija koju je vidio na društvenim mrežama.

"Te slike mi pokazuju da je operacija bila uspješna, ali da postoji ogroman fiksator koji se nalazi na njenoj lijevoj nozi, što mi govori da nisu uspjeli u potpunosti da srede fakturu. To je privremeno, ali je važno da se shvati da je njena povreda veoma ozbiljna i da će da traje mjesecima, mogla bi da ima i doživotne posljedice. Ovakve povrede se najčešće viđaju u saobraćajnim nesrećama, posebno kod motociklista", pojasnio je Soneri-Kote.

"Mladima je potrebno oko godinu dana"

Pogledajte

00:20
Stravičan pad Lindzi Von
Izvor: Mreža X
Izvor: Mreža X

Još jedan francuski hirurg se oglasio, Nikolas Bodrije je pričao za "L'Ekip" i nije optimista kada je u pitanju oporavak Amerikanke koja ima 41 godinu.

"Povrede su ozbiljne čim postoji fikstator na nozi. Vjerovatno postoji teško oštećenje nekoliko kostiju, uz oštećenje kože, nerava, vjerovatno i mišića. Kod mlađih osoba je period potpunog oporavka od ovakvih povreda oko godinu dana", poručio je Bodrije.

Tagovi

Lindzi Von skijanje Zimske olimpijske igre

